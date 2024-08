Sensacyjny komunikat rywalki Igi Świątek, a teraz to. Media już huczą o wykluczeniu

Powiedzieć, że ostatnie miesiące w przypadku Jeleny Rybakiny nie należą do udanych, to jak nie powiedzieć nic. Reprezentantka Kazachstanu swój ostatni udany występ w cyklu WTA zanotowała na Wimbledonie, gdzie dotarła aż do półfinału. Potem zniknęła ze światowych kortów. Zabrakło jej między innymi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.