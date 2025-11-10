Sensacyjny komunikat Djokovicia. Wiemy, kiedy zakończy karierę. Przekazał to całemu światu

Novak Djoković status profesjonalnego tenisisty oficjalnie uzyskał w 2003 roku. Minęło już więc ponad 20 lat od tego momentu, a Serb wciąż "jest w komisjach" i wygląda bardzo dobrze, choć do najlepszej obecnie dwójki - Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza bez wątpienia brakuje mu sporo, przede wszystkim zdrowia do biegania.

Djoković wspólnie z Rafaelem Nadalem, Rogerem Federerem i miejscami Andym Murray'em zbudowali niesamowitą rywalizację, która nazywana jest Wielką Trójką albo Wielką Czwórką, jeśli bierzemy pod uwagę Brytyjczyka. Jego najwięksi rywale z zakończyli już swoje kariery.

Djoković zaskoczył. Wtedy zakończy karierę

Jako ostatni tę decyzję podjął Hiszpan. Nadal pożegnał się z tenisem prawie równo rok temu. Wydawać by się mogło, że kwestią kilkunastu miesięcy jest także podobny komunikat ze strony Djokovicia. Ten jednak prezentuje poziom, który pozwala mu na walkę na najwyższym poziomie, jeśli tylko jest zdrowy.

W związku z tym trudno go skreślać, a sam Novak zdaje się mieć w sobie jeszcze dużo ognia. Serb zdecydował się bowiem na ogłoszenie. - Moim życzeniem jest zakończyć karierę, niosąc serbską flagę na igrzyskach olimpijskich w 2028 roku - przekazał w rozmowie z serbskim "Sportal".

Faktycznie od jakiegoś czasu Djoković przebąkiwał, że chciałby zagrać w Los Angeles, ale trudno było w to uwierzyć. Tak otwarta deklaracja Serba powinna uciąć wszelkie spekulacje oraz uwolnić go od kolejnych pytań w tym temacie. Djoković ze spokojem może więc szykować formę na sezon 2026. Ten obecny zakończył triumfem w Atenach.

Krzysztof Rawa: Djokovic stwierdził, że nie musi już grać w ATP Finals. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Novak Djoković wciąż czeka na pierwszy tytuł w 2025 roku CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković nie zagra w finale Australian Open 2025 WILLIAM WEST / AFP AFP

Andy Murray, Novak Djoković, Roger Federer i Rafael Nadal GLYN KIRK AFP