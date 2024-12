Sensacyjnie ograła Fręch. Do akcji wkraczają organizatorzy Australian Open. Oficjalna decyzja

Już tylko tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia Australian Open, a w sobotę organizatorzy turnieju przekazali szczegóły odnośnie do przydziału dzikich kart. W Melbourne pojawi się kilku debiutantów. Prawo do udziału w rozgrywkach dość nieoczekiwanie wywalczyła sobie także Shuai Zhang, co nie jest dobrą wiadomością dla Magdaleny Fręch. Polka nieoczekiwanie przegrała z nią w 1/8 finału China Open, choć rywalka była dużo niżej notowana od niej.