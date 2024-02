Sensacyjne wieści z obozu rywalki Świątek. To koniec, huczne rozstanie po latach

W październiku 2022 roku Pegula doczekała się pierwszego tytułu rangi WTA 1000. Wygrała wówczas zmagania w Guadalajarze, pokonując w finale Marię Sakkari i po raz pierwszy w karierze awansowała do TOP 3 rankingu WTA . W ubiegłym sezonie powtórzyła sukces w "tysięczniku", zwyciężając w Montrealu. W półfinale kanadyjskiego turnieju okazała się lepsza od Igi Świątek. Na zakończenie ubiegłorocznych zmagań świetnie spisała się podczas WTA Finals. Dotarła aż do finału, gdzie musiała dopiero uznać wyższość naszej reprezentantki .

Dobra końcówka sezonu 2023 sprawiła, że Pegula przystępowała do styczniowej rywalizacji z wielkimi nadziejami. Bardzo chciała, by w końcu udało jej się awansować do pierwszego wielkoszlemowego półfinału w singlu. W dotychczasowej karierze aż sześciokrotnie docierała do tej fazy zmagań, ale ani razu nie znalazła się w najlepszej "4". Tegoroczna edycja imprezy w Melbourne okazała się jednak zupełnie nieudana dla 29-letniej zawodniczki. Amerykanka przegrała już w drugiej rundzie, odpadając po słabym spotkaniu z Clarą Burel.