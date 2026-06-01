Sensacyjne wieści po triumfie Chwalińskiej. Cztery lata czekania, powrót potwierdzony

Rafał Sierhej

Podczas gdy cały tenisowy świat patrzył na to, co zrobi Maja Chwalińska w Paryżu pojawiło się ważne ogłoszenie. Okazało się bowiem, że do profejsonalnej gry w tenisa po czterech latach wraca Serena Williams. Amerykanka otrzymała dziką kartę do turnieju WTA 500 w Queen's.

Maja Chwalińska i Serena Williams
Maja Chwalińska i Serena Williams

Cały tenisowy świat obecnie skupia się na tym, co wydarzy się na kortach imienia Rolanda Garrosa. Niespodzianek w paryskiej imprezie w tym roku nie brakuje. Te spotkały zarówno panów, jak i panie. Bez wątpienia na czele tej listy znajduje się odpadnięcie z turnieju Jannika Sinnera już w drugiej rundzie.

Oprócz tego wielką uwagę na sobie skupia Maja Chwalińska. Polka już od kwalifikacji zapewniła sobie awans ćwierćfinału całego turnieju. Co więcej, w siedmiu rozegranych dotychczas meczach straciła ledwie jednego seta. O ćwierćfinał Chwalińska walczyła z Diane Parry.

Francuzka przez pierwsze sześć gemów spotkania potrafiła rozgrywać z Mają wyrównany mecz. Od stanu 3:3 w pierwszym secie wygrała jednak ledwie dwa gemy i Polka mogła cieszyć się z największego triumfu w karierze. Jakby szaleństwa w Paryżu było mało, swoje "trzy grosze" dorzuciła Serena Williams. 

Od kilku miesięcy słychać było plotki o możliwym powrocie Amerykanki. Te przestały być plotkami 1 czerwca 2026 roku. Serena Williams w swoich mediach społecznościowych ogłosiła, że wraca do tenisa. Legenda tenisa otrzymała dziką kartę do turnieju gry podwójnej w Queen's. Wróci na kort po czterech latach od ogłoszenia emerytury.

- Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału. Trawa dała mi jedne z najważniejszych momentów w mojej karierze i cieszę się, że wracam do rywalizacji na jednej z najbardziej kultowych scen tego sportu - powiedziała Amerykanka cytowana przez Jose Morgado.

Maja Chwalińska


