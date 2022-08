Sensacyjne rozstrzygnięcia. Jedna z faworytek poza US Open!

Prawie 31-letnia Halep, triumfatorka dwóch turniejów wielkoszlemowych, wydawało się, że powraca do swojej najwyższej dyspozycji. Niedawno zwyciężyła przecież w imprezie WTA 1000 w Toronto, dzięki czemu po ponad dwóch latach wróciła do czołowej dziesiątki rankingu.

Tymczasem w poniedziałek nie poradziła sobie ze 124. zawodniczką tego zestawienia. 20-letnia Ukrainka, która z powodu rosyjskiej agresji, trenuje w Warszawie, zaskoczyła faworytkę w pierwszym secie. Lepiej wytrzymywała wymiany i zwyciężyła pewnie 6:2.

Halep odpowiedziała najlepiej, jak było można. W drugiej partii nie straciła bowiem gema.

Decydujący set znowu jednak należał do Snihur. Ukrainka, która w 2019 roku wygrała juniorski Wimbledon w grze pojedynczej, a do tegorocznego US przebiła się przez kwalifikacje, prowadziła nawet 5:2 z dwoma przełamaniami. W ósmym gemie Rumunka odrobiła jedną stratę, a w kolejnym obroniła dwie piłki meczowe.

W 10. gemie Snihur po raz kolejny serwowała, aby wygrać mecz. Przegrywała już 0:30, ale potem cztery punkty padły jej łupem i za trzecią piłką meczową zakończyła spotkanie.

