Sensacyjne przecieki o nowej zawodniczce Fissette'a. Świątek zaciera ręce

Jon Wertheim, znany dziennikarz tenisowy i współprowadzący podcast "Served with Andy Roddick", w najnowszym odcinku przedstawił obszerne informacje na temat domniemanego powrotu Sereny Williams na kort.

Wedle jego - bądź co bądź - sensacyjnie brzmiących przecieków, legendarna tenisistka miała kilkukrotnie prosić o możliwość gry na kortach trawiastych, i to już w bieżącym sezonie. Na początek ma zmierzyć się w deblu, wybrała już nawet partnerkę.

Media: Oto nowa partnerka deblowa powracającej Sereny Williams

Victoria Mboko, czyli nowa podopieczna Wima Fissette'a, ma być partnerką deblową powracającej do gry Sereny Williams. Tak przynajmniej twierdzi Jon Wertheim. Tenisistki są przymierzane do wspólnego występu na turnieju Queen's Club Championships (8-14 czerwca).

"Słyszałem, że było wiele próśb o dzikie karty na sezon na kortach trawiastych. Sama Serena składała o to prośby. To wszystko dzieje się w atmosferze dziwnej tajemnicy i zaprzeczeń. A prawda jest taka, że to jest niesamowite" - przekonuje dziennikarz w podcaście.

To nic pewnego. Ale wygląda na to, że [Serena Williams] może zagrać w sezonie trawiastym

Roddick wyjaśnił, że Williams kilka miesięcy temu rozpoczęła protokoły antydopingowe właśnie po to, by móc wrócić na kort. Nie wykluczył, że będzie chciała wziąć udział w Wimbledonie (29 czerwca - 12 lipca). I to w singlu.

Świątek wprost ws. meczu z Williams. "Nie miałam zaszczytu"

Gdyby plotki stały się rzeczywistością, przed szansą na spełnienie wielkiego zawodowego marzenia stanęłaby Iga Świątek. Polka nie ukrywa, że bardzo chciałaby zmierzyć się kiedyś z Sereną Williams.

"Mimo że weszłam w tour w 2019 roku, a ona była w nim jeszcze przez trzy lata, to nigdy nie miałam tego zaszczytu, by się z nią spotkać na korcie. Choć ona też miała dużo kontuzji w tym czasie i nie grała tak wiele. Bardzo bym chciała z nią zagrać" - przyznawała w materiale promocyjnym sponsora, odpowiadając na pytania internautów oraz Marka Furjana.

W tej samej rozmowie wypowiedziała się też o innych legendach tenisa. "Wiadomo, że podziwiamy też Martinę Navratilovą czy Steffi Graf. Martinę poznałam rok temu podczas WTA Finals. Chętnie bym się z nią zmierzyła, ale różnica, jeśli chodzi o technologię i styl, mogłaby sprawić, że ten pojedynek nie byłby ciekawy" - opowiadała.

W tej chwili Polka jest w wielkoszlemowej grze o triumf na Rolandzie Garrosie. W trzeciej rundzie zmierzy się z rodaczką Magdą Linette. Mecz zaplanowano na piątek 29 maja.





