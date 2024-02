Rywalka Igi Świątek zaskoczyła wszystkich. Tego nikt się nie spodziewał

"To było dla mnie całkowite zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że taki moment nadejdzie. Od pięciu lat łączy nas wspaniała przyjaźń, więc jest to bardzo trudne. Ciężka praca, jaką włożyła w to wszystko ona i my jest czymś godnym zapamiętania. Obserwowanie, jak twoja zawodniczka odnosi sukcesy, to najlepsze uczucie na świecie" - zdradził mężczyzna w rozmowie z Ede McGroganem z serwisu Tennis.com.