Sensacyjne otwarcie w meczu Sabalenki. Oto co stało się później

Wydawać by się mogło, że to wprowadzi większy spokój w poczynaniach drugiej rakiety światowego rankingu, jednak rewelacja tego turnieju ponownie powiększyła swoją przewagę. Pomyłki były powielane, a presja rosła, co doprowadziło Sabalenkę do podwójnego błędu serwisowego przy stanie 40:15 w kolejnym gemie i przewaga Sherif wzrosła już do dwóch przełamań, było 4:1. Kiedy 26-latka z Kairu bezbłędnie przebrnęła przez partię przy swoim podaniu, faworytka wybroniła piłkę setową i uratowała kolejnego gema za sprawą bardzo dobrej gry pod siatką, ale ostatecznie to Egipcjanka triumfowała w pierwszym secie, wygrywając go 6:2.