Sensacyjne 4:6 Linette z 620. rakietą WTA. Koniec meczu po dwóch godzinach

W ostatnich tygodniach Magda Linette była daleka od swojej optymalnej formy. 13 lipca zanotowana niespodziewaną porażkę w meczu pierwszej rundy WTA 250 w Atenach z notowaną wówczas na początku trzeciej setki Mai Hontamą. Kilkanaście dni później zobaczyliśmy Poznaniankę podczas turnieju rangi "500" w Waszyngtonie. Trzeba przyznać, że los jej nie sprzyjał, bowiem trafiła od razu na broniącą tytułu Leylah Fernandez. Gra naszej reprezentantki wciąż była jednak daleka od ideału. Ostatecznie to Kanadyjka odniosła zasłużone zwycięstwo 6:1, 6:4, a 34-latka zanotowała czwarty przegrany mecz z rzędu w singlu.

Po losowaniu drabinki tysięcznika w Toronto wydawało się, że przed Linette idealna okazja, by wygrać w końcu pierwsze spotkanie w grze pojedynczej od połowy czerwca. Na drodze Magdy znalazła się dzika karta - Carol Zhao. Reprezentantka Kanady należała do grona utalentowanych juniorek. W 2013 roku wygrała deblowy Australian Open dziewcząt, w duecie z Aną Konjuh. Pięć lat później była nawet na 131. miejscu w rankingu. Obecnie jest dopiero 620. rakietą świata. Poznanianka była zatem zdecydowaną faworytką rywalizacji o awans do drugiej rundy WTA 1000. Na korcie napisał się jednak zaskakujący scenariusz i Zhao niespodziewanie postawiła się naszej zawodniczce.

WTA Toronto: Magda Linette kontra Carol Zhao w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Już w pierwszym gemie Polka musiała walczyć na przewagi. Wówczas nasza reprezentantka nie musiała bronić piłek na przełamanie, ale w piątym gemie pojawiły się już break pointy dla Zhao, po podwójnym błędzie serwisowym Magdy. Wówczas 65. rakieta świata wróciła ze stanu 15-40 i dorzuciła trzecie "oczko". Niestety w kolejnych minutach Poznanianka wciąż popełniała sporo błędów. W trakcie dziewiątego rozdania nie utrzymała już serwisu.

Po ostatniej piłce gema Polka rzuciła rakietą o kort w geście frustracji. Przy stanie 5:4 Carol serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Szybko wypracowała sobie trzy setbole. Magda je obroniła, doprowadziła do walki na przewagi. Po czwartej okazji Kanadyjka zapisała jednak na swoim koncie triumf 6:4 w premierowej odsłonie. Bardzo źle wyglądał bilans po stronie Poznanianki: 7 uderzeń kończących i aż 20 niewymuszonych błędów.

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Na szczęście Linette zdołała zareagować na starcie drugiej części pojedynku. Szybko objęła prowadzenie 3:0 i w następnym fragmencie tylko i wyłącznie powiększała swoją dominację na korcie. Już przy stanie 5:1 Magda mogła zamykać partię. Poradziła sobie z tym zadaniem bez większych problemów, utrzymując podanie do 15. W tym fragmencie spotkania Poznanianka popełniła tylko 4 niewymuszone błędy, co najlepiej świadczy o podwyższonym poziomie gry.

Wydawało się, że 34-latka bez problemu pójdzie za ciosem - zwłaszcza, że na starcie trzeciej odsłony wywalczyła przełamanie. Po zmianie stron Zhao niespodziewanie odrobiła jednak stratę breaka. Do gry włączyli się kibice Carol na trybunach, co nie podobało się Polce. Po ostatniej piłce drugiego gema zwróciła nawet uwagę sędziującej Mariji Cicak, by spróbowała uspokoić atmosferę podczas wymian, bo przeszkadzały jej odgłosy wydawane w trakcie akcji.

Linette także mogła liczyć na doping swoich fanów. Oni z kolei mieli powody do radości po trzecim gemie, kiedy nasza reprezentantka ponownie odebrała serwis 620. rakiecie świata. Po zmianie stron Magda potwierdziła przewagę breaka, chociaż nie przyszło to łatwo. Zhao posiadała dwie okazje na remis. W kolejnych minutach Poznanianka dwukrotnie prowadziła 40-15 na returnie, a mimo to nie zdołała podwyższyć prowadzenia.

W związku z tym Zhao wciąż utrzymywała kontakt z naszą reprezentantką i sytuacja na korcie była bardzo nerwowa. W szóstym gemie Linette wróciła ze stanu 0-30, ale przy następnej okazji Polka została przełamana i zrobiło się 4:4. Decydujące słowo w tej potyczce należało jednak do Magdy. Ostatecznie to Poznanianka triumfowała 4:6, 6:1, 6:4 po 121 minutach walki. W drugiej rundzie WTA 1000 w Toronto zmierzy się z rozstawioną z "13" Ivą Jovic, czyli tenisistką, z którą miała okazję grać w deblu podczas Wimbledonu.

Magda Linette Glyn Kirk AFP

Carol Zhao Sander Koning/ANP AFP

Iva Jovic WILLIAM WEST AFP





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