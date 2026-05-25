Sensacyjne 1:3 Switoliny w trzecim secie w Paryżu. Doszło do udanego rewanżu

Występem w Rzymie Elina Switolina sprawiła, że momentalnie zaczęto ją wskazywać jako jedną z kandydatek nawet do triumfu w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Pokonanie po kolei Jeleny Rybakiny, Igi Świątek i Coco Gauff nie jest dziełem przypadku. A ona wygrywała po trzysetowych bataliach, potrafiła odkręcać losy tych spotkań.

W Paryżu została oczywiście rozstawiona, ktokolwiek by do niej nie trafił, to ona miała status faworytki. Tyle że komputer przydzielił ją tam, gdzie w kartce poniżej znajdowało się nazwisko Anny Bondar. Zawodniczki, która właśnie Switolinę eliminowała z ostatniego US Open, ale także i niedawnego Mutua Madrid Open. To właśnie Węgierka jako ostatnia dokonała tego, czego później nie potrafiły zrobić druga, trzecia i czwarta rakieta świata.

To miał być hit pierwszej rundy French Open, w której wiele jest jednak jednostronnych pojedynków, może obok potyczki Barbory Krejcikovej z Hailey Baptiste. Tak się mecz zapowiadał. I taki był.

Roland Garros. Anna Bondar kontra Elina Switolina na Court Suzanne Lenglen. Rewanż za Madryt

Dla Switoliny już ostatnie dni były szczególne - jest to związane nie tylko z jej sukcesami, ale też pożegnalnym sezonem Gaela Monfilsa, jej męża, który w poniedziałek być może rozegra ostatni mecz singlowy na Stade Roland Garros.

Dziś zaczęła spotkanie lepiej od Bondar, wygrała dwa gemy. A później zaczęła powtarzać się sytuacja z Madrytu, gdy Węgierka świetnymi zagrania z rotacjami często ją zaskakiwała. Bondar momentalnie odrobiła stratę, a przełamanie na 5:3 okazało się tym decydującym. Za dużo było błędów faworytki, stąd 3:6 po 43 minutach walki.

W drugim secie wszystko zaczęło się jednak odbywać po myśli Ukrainki. Dość pewnie wygrała dwa pierwsze gemy serwisowe, w trzecim szybko uzyskała dwa break pointy. I drugi wykorzystała, Węgierka wyrzuciła piłkę. Faworytka miała prowadzenie 3:1, wydawało się, że złapała ten właściwy rytm.

A tymczasem za chwilę sytuacja znów się zmieniła, teraz to Bondar wygrała trzy pierwsze akcje. Ryzykowała i trafiała. Miała pięć okazji, by odrobić stratę - i ich nie wykorzystała. A to oznaczało wynik 4:1 dla turniejowej "7".

Coraz wyraźniej było już widać wyższość doświadczonej zawodniczki z Ukrainy. Już returnem zyskiwała sytuacyjną przewagę, Bondar coraz częściej kręciła głową. Kolejne przełamanie na 5:1 właściwie przesądziło sprawę w tej partii. Obie mogły się więc powoli szykować już na trzecią partię. A przecież każda z czterech dotychczasowych potyczek kończyła się już po drugim secie. Tu zaś doszło do "decidera" - Switolina w 29 minut wygrała 6:1.

Ukrainka miała zdecydowanie lepszy moment, ale dalej jednak walczyła ze swoimi słabościami. Wygrała drugiego gema, który trwał 14 minut, a Bondar miała dwie okazje na przełamanie. Ale nie wygrała czwartego, zrobiło się 1:3. I coraz częściej tenisistka z Odessy zginała się, jakby coś jej dolegało.

Zareagowała jednak perfekcyjnie, od razu odrobiła tę stratę. A za moment wyrównała na 3:3. Gdy zaś miała 5:3, Węgierka sprawiała wrażenie pogodzonej z losem. Switolina znalazła dodatkową energię, tego samego nie można było powiedzieć o jej rywalce.

Tymczasem na drugim co do wielkości obiekcie w Paryżu działy się rzeczy niewiarygodne. Bondar wygrała 12 z 13 kolejnych akcji, to ona prowadziła 6:5 w decydującym secie, a Switolina nie za bardzo wiedziała, co się wokół dzieje. Mimo wsparcia publiczności. W ostatnim możliwym momencie zebrała się jeszcze do kupy, wygrała gema dającego super tie-break.

W nim zaś turniejowa "7" zdobyła trzy pierwsze punkty, a później krosowym forhendem zmusiła Annę do kolejnego błędu. I już tej przewagi nie zmarnowała.

Switolina wygrała 3:6, 6:1, 7:6 (10-3). W środę powalczy o trzecią rundę z Kaitlin Quevedo lub Leolią Jeanjean.

