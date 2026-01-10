Sensacyjna wygrana Hurkacza i nagły komunikat. Nie ma mowy o pomyłce
Nie kończy się dobra passa reprezentacji Polski w United Cup. "Biało-Czerwoni" także w tegorocznej edycji są blisko awansu do finału zmagań. Pierwsze singlowe spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi padło łupem Huberta Hurkacza, który bez straty seta pokonał Taylora Fritza. Tuż po ostatniej piłce pojawił się komunikat związany z Wrocławianinem. Ten osiągnął spektakularny sukces, ponieważ przekroczył magiczną barierę. Przed nim dokonały tego tylko dwie osoby, w tym Iga Świątek.
Hubert Hurkacz zalicza właśnie spektakularny powrót po poważnej kontuzji, przez którą stracił znaczną część poprzedniego sezonu. Wrocławianin jak gdyby nic pokonuje znane nazwiska ze świata tenisa. W tegorocznym United Cup na rozkładzie naszego rodaka znaleźli się już Alexander Zverev oraz Tallon Griekspoor. W sobotni poranek polskiego czasu do listy został dopisany Taylor Fritz. Amerykanin co prawda dwukrotnie doprowadzał dziś do tie-breaka. Jednak więcej zimnej krwi podczas decydującej rozgrywki zachowywał 28-latek.
W kraju nad Wisłą natychmiast zapanowało szaleństwo. Triumf Wrocławianina oznaczał, że "Biało-Czerwoni" potrzebowali tylko albo aż zwycięstwa Igi Świątek nad Coco Gauff, by już po dwóch potyczkach zapewnić sobie awans do finału. Raszynianka jednak przegrała, więc decydował mikst. Ale w międzyczasie Hubert Hurkacz mógł się delikatnie uśmiechnąć. 28-latek na stałe zapisał się w historii drużynowych rozgrywek odbywających się w Australii. Chodzi dokładnie o liczbę singlowych zwycięstw. Wpis z tej okazji przygotował popularny profil statystyczny "OptaAce".
Hubert Hurkacz dał Polsce pierwsze zwycięstwo. A potem takie wieści, jest wielki
"Hubert Hurkacz (10) jest trzecim zawodnikiem, który ma na koncie ponad 10 zwycięstw w grze pojedynczej w United Cup, obok Igi Świątek (15) i Taylora Fritza (10). Triumf" - napisali autorzy wpisu w serwisie X. Kto wie czy seria nie będzie kontynuowana w finale. W starciu o trofeum na pewno znajdzie się reprezentacja Szwajcarii. Helweci rozprawili się z Belgami. Nie brakowało dramaturgii, ponieważ o awansie rozstrzygnął dopiero mikst. Zakończył się on dodatkowo super tie-breakiem.
Zwycięzców tegorocznej edycji United Cup poznamy w niedzielny poranek polskiego czasu. Tekstowe relacje na żywo z najważniejszych spotkań w Interia Sport.