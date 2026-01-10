Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjna wygrana Hurkacza i nagły komunikat. Nie ma mowy o pomyłce

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Nie kończy się dobra passa reprezentacji Polski w United Cup. "Biało-Czerwoni" także w tegorocznej edycji są blisko awansu do finału zmagań. Pierwsze singlowe spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi padło łupem Huberta Hurkacza, który bez straty seta pokonał Taylora Fritza. Tuż po ostatniej piłce pojawił się komunikat związany z Wrocławianinem. Ten osiągnął spektakularny sukces, ponieważ przekroczył magiczną barierę. Przed nim dokonały tego tylko dwie osoby, w tym Iga Świątek.

Tenisista ubrany w białą koszulkę świętuje zwycięstwo na korcie niebieskiej nawierzchni, trzymając rakietę tenisową w jednej ręce i zaciskając pięść w geście triumfu.
Hubert Hurkacz w United Cup odnosi zwycięstwo za zwycięstwemIZHAR KHANAFP

Hubert Hurkacz zalicza właśnie spektakularny powrót po poważnej kontuzji, przez którą stracił znaczną część poprzedniego sezonu. Wrocławianin jak gdyby nic pokonuje znane nazwiska ze świata tenisa. W tegorocznym United Cup na rozkładzie naszego rodaka znaleźli się już Alexander Zverev oraz Tallon Griekspoor. W sobotni poranek polskiego czasu do listy został dopisany Taylor Fritz. Amerykanin co prawda dwukrotnie doprowadzał dziś do tie-breaka. Jednak więcej zimnej krwi podczas decydującej rozgrywki zachowywał 28-latek.

W kraju nad Wisłą natychmiast zapanowało szaleństwo. Triumf Wrocławianina oznaczał, że "Biało-Czerwoni" potrzebowali tylko albo aż zwycięstwa Igi Świątek nad Coco Gauff, by już po dwóch potyczkach zapewnić sobie awans do finału. Raszynianka jednak przegrała, więc decydował mikst. Ale w międzyczasie Hubert Hurkacz mógł się delikatnie uśmiechnąć. 28-latek na stałe zapisał się w historii drużynowych rozgrywek odbywających się w Australii. Chodzi dokładnie o liczbę singlowych zwycięstw. Wpis z tej okazji przygotował popularny profil statystyczny "OptaAce".

Hubert Hurkacz dał Polsce pierwsze zwycięstwo. A potem takie wieści, jest wielki

"Hubert Hurkacz (10) jest trzecim zawodnikiem, który ma na koncie ponad 10 zwycięstw w grze pojedynczej w United Cup, obok Igi Świątek (15) i Taylora Fritza (10). Triumf" - napisali autorzy wpisu w serwisie X. Kto wie czy seria nie będzie kontynuowana w finale. W starciu o trofeum na pewno znajdzie się reprezentacja Szwajcarii. Helweci rozprawili się z Belgami. Nie brakowało dramaturgii, ponieważ o awansie rozstrzygnął dopiero mikst. Zakończył się on dodatkowo super tie-breakiem.

Zwycięzców tegorocznej edycji United Cup poznamy w niedzielny poranek polskiego czasu. Tekstowe relacje na żywo z najważniejszych spotkań w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała z Coco Gauff podczas United Cup
Iga Świątek

Wyrównany start meczu Świątek z Gauff, potem zmiana. Mikst zdecyduje ws. finału

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Tenisista w białej koszulce i czerwonych spodenkach świętuje zwycięski punkt na niebieskim korcie, trzymając rakietę do tenisa w prawej ręce.
Hubert Hurkacz podczas United CupRick Rycroft/Associated PressEast News
Hubert Hurkacz i Iga Świątek
Hubert Hurkacz i Iga ŚwiątekPatrick HAMILTONAFP
Hubert Hurkacz
Hubert HurkaczNicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja