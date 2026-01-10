Sensacyjna wygrana Hurkacza i nagły komunikat. Nie ma mowy o pomyłce

Hubert Hurkacz zalicza właśnie spektakularny powrót po poważnej kontuzji, przez którą stracił znaczną część poprzedniego sezonu. Wrocławianin jak gdyby nic pokonuje znane nazwiska ze świata tenisa. W tegorocznym United Cup na rozkładzie naszego rodaka znaleźli się już Alexander Zverev oraz Tallon Griekspoor. W sobotni poranek polskiego czasu do listy został dopisany Taylor Fritz. Amerykanin co prawda dwukrotnie doprowadzał dziś do tie-breaka. Jednak więcej zimnej krwi podczas decydującej rozgrywki zachowywał 28-latek.

W kraju nad Wisłą natychmiast zapanowało szaleństwo. Triumf Wrocławianina oznaczał, że "Biało-Czerwoni" potrzebowali tylko albo aż zwycięstwa Igi Świątek nad Coco Gauff, by już po dwóch potyczkach zapewnić sobie awans do finału. Raszynianka jednak przegrała, więc decydował mikst. Ale w międzyczasie Hubert Hurkacz mógł się delikatnie uśmiechnąć. 28-latek na stałe zapisał się w historii drużynowych rozgrywek odbywających się w Australii. Chodzi dokładnie o liczbę singlowych zwycięstw. Wpis z tej okazji przygotował popularny profil statystyczny "OptaAce".

Hubert Hurkacz dał Polsce pierwsze zwycięstwo. A potem takie wieści, jest wielki

"Hubert Hurkacz (10) jest trzecim zawodnikiem, który ma na koncie ponad 10 zwycięstw w grze pojedynczej w United Cup, obok Igi Świątek (15) i Taylora Fritza (10). Triumf" - napisali autorzy wpisu w serwisie X. Kto wie czy seria nie będzie kontynuowana w finale. W starciu o trofeum na pewno znajdzie się reprezentacja Szwajcarii. Helweci rozprawili się z Belgami. Nie brakowało dramaturgii, ponieważ o awansie rozstrzygnął dopiero mikst. Zakończył się on dodatkowo super tie-breakiem.

Zwycięzców tegorocznej edycji United Cup poznamy w niedzielny poranek polskiego czasu. Tekstowe relacje na żywo z najważniejszych spotkań w Interia Sport.

