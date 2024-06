Sensacyjna wpadka rywalki Świątek. Gorzki powrót, dzieli ich prawie 400 miejsc

Dramat Peguli, błyskawiczny koniec dla turniejowej "jedynki"

Set numer dwa miał bardzo podobny przebieg, bowiem znów to Pegula pierwsza przełamała rywalkę, ale Serbka potrafiła odrobić straty i znowu losy zwycięstwa ważyły się w tie breaku. Tym razem jednak to numer "5" rankingu WTA była lepsza i doprowadziła do remisu w całym spotkaniu .

Chociaż mówi się, że to Amerykanie są nacją, która potrafi odwracać losy meczów w najbardziej nieoczekiwanych momentach, co pokazała zresztą niedawno Peyton Stearns, to jednak Pegula najwyraźniej nie jest jeszcze w takiej formie, żeby było ją na to stać. Tym razem to Krunić jako przełamała przeciwniczkę i już do końca nie wypuściła prowadzenia z rąk. Wygrała trzecią partię 6:4, a całe spotkanie w trzech setach i to ona zagra w ćwierćfinale turnieju w 's-Hertogenbosch. A Pegula zaliczyła bardzo nieudany powrót po kontuzji i z pewnością przed Wimbledonem może być pelna obaw o swoją dyspozycję.