Sensacyjna wiadomość, Australian Open bez wielkiej gwiazdy? Nie ma go na liście zgłoszeń

Już za niewiele ponad miesiąc wystartuje pierwszy turniej wielkoszlemowy w sezonie 2024. W sieci zaczynają się pojawiać pierwsze listy zgłoszeń. Minionej nocy opublikowano zestawienie zawodników, którzy wystąpią w zmaganiach singlistów. Smutek ogarnął z pewnością lokalnych fanów oczekujących na występ Nicka Kyrgiosa. Na ten moment nie ma go wśród tenisistów, którzy zgłosili udział do turnieju lub otrzymali dziką kartę od organizatorów. Nie brakuje za to innych gwiazd.