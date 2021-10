18-letnia tenisistka od sensacyjnego triumfu w Nowym Jorku rozegrała tylko jeden mecz, przegrywając z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz w Indian Wells.

Raducanu przed zakończeniem sezonu ma jeszcze wystąpić w Rumunii i Austrii.



22. rakieta świata, która przystępując do US Open była w połowie drugiej setki, powiedziała, że "nie nakłada na siebie żadnej presji", po szybkim odpadnięciu w Kalifornii.



"Jestem tak niedoświadczona, że przyjmuję wszystko, co się wydarzy" - przyznała Brytyjka.

Zdjęcie Emma Raducanu / AFP

