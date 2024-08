Sensacyjna porażka Włoszki z polskimi korzeniami na US Open. Fatalna końcówka meczu

Jasmine Paolini i Sara Errani były do tej pory niepokonane podczas tegorocznego US Open. W piątek obie awansowały do trzeciej rundy singla. Młodsza z tenisistek zameldowała się w 1/16 finału rozgrywek po tym, jak Karolina Pliskova poddała spotkanie po trzech punktach z powodu kontuzji lewej kostki. Z kolei bardziej doświadczona zawodniczka sprawiła niespodziankę, eliminując pogromczynię Danielle Collins, czyli Caroline Dolehide .

Dzisiaj rozgrywane są pojedynki w dolnej części singlowej drabinki kobiet, ale to nie oznaczało dnia wolnego dla reprezentantek Italii. Obie były zgłoszone także do debla, gdzie po zdobyciu tytułu mistrzyń olimpijskich z marszu zostały wskazane jako jedne z faworytek rywalizacji. Pierwszą rundę przeszły bez większych problemów, oddając rywalkom pięć gemów. W kolejnej fazie napotkały jednak przeszkodę, przez którą nie udało im się przebrnąć.

Jasmine Paolini i Sara Errani wyeliminowane z debla. Porażka w drugiej rundzie US Open

W pierwszym secie pojedynku obserwowaliśmy sporo przełamań, sytuacja mocno się zmieniała. W jedenastym gemie Dart i Parry wywalczyły przełamanie do 15 i dostały szansę na zamknięcie partii przy własnym podaniu. Nie wykorzystały jednak okazji, straciły podanie do zera. W związku z tym o losach premierowej odsłony rozstrzygał tie-break . W nim Harriet i Diane dopięły już swego, triumfując 7-3.

Rozstawione z "6" Włoszki wróciły do gry w drugim secie. Tym razem końcówka partii ułożyła się po ich myśli. Od stanu 3:2 dla przeciwniczek zdołały wygrać cztery gemy z rzędu. Dzięki temu otrzymaliśmy decydujące rozdanie, w którym... mieliśmy lustrzane odbicie sytuacji z drugiej odsłony. Tym razem to Errani i Paolini prowadziły 3:2, miały nawet break point na dwa gemy przewagi. Nie wykorzystały go i to się zemściło.