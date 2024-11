Sensacyjna porażka w Rijadzie, a potem kolejny cios dla Sabalenki. Nie tego oczekiwała

Po stu kibiców zasiadających na trybunach na meczu to widok wstrząsający. Gdyby udało się zapełnić stadion w 80 procentach, to już byłoby wspaniale. Ci ludzie na krzesełkach to ważna składowa atmosfery. To ważne dla zawodników, żeby poczuć tę wyjątkową adrenalinę i to, że bierzesz udział w prestiżowym turnieju

~ podkreślił Andy Roddick