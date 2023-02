Sensacyjna porażka Sabalenki! Zaskakujące sceny w czasie meczu

Krejcikova pokonała Sabalenkę. Zaskakujący przebieg spotkania

Na prośbę o tłumaczenie, co dokładnie usłyszała od swoich rodaków, Krejcikova najpierw się zaśmiała, a potem stwierdziła, że niestety nie może przetłumaczyć tego, co krzyczeli kibice. Pozostaje nam się tylko domyślać, co to było.