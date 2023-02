Sensacyjna porażka rywalki Świątek! Kapitalna seria przerwana

Białorusinka Aryna Sabalenka, po wygraniu w znakomitym stylu Australian Open, zaliczyła kilkutygodniową przerwę - dłuższą nawet od tej, jaką miała Iga Świątek . Podczas, gdy Polka przystąpiła do rywalizacji w Dosze (i wygrała cały turniej) , aktualny numer dwa światowego rankingu ponownie w akcji prezentuje się dopiero w Dubaju. I choć tam prezentowała się znakomicie, w końcu znalazła swoją pogromczynię.

Demolka w pierwszym secie

Zaczęło się zgodnie z planem, bo Białorusinka wyszła na kort niesamowicie naładowana i zdemolowała Barborę Krejcikovą 6:0, nie pozwalając jej nawet na wygranie gema. Sabalenka prezentowała się tak, jak do tej pory i chyba nikt nie przypuszczał, że ten mecz może skończyć się inaczej niż jej łatwym zwycięstwem.

W drugiej partii również wszystko szło po myśli Białorusinki, bo w czwartym gemie przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Potem jednak sama straciła swoje podanie i zaczęły się kłopoty. Czeszka wyczuła, że Sabalenka jest do ogrania i pilnowała swoich gemów serwisowych, doprowadzając do tie breaka. Tam zdecydowanie lepiej wytrzymała wojnę nerwów i wygrała 7:2, zwyciężając w całym secie 7:6.

Trzecia partia miała już zupełnie sensacyjny przebieg, bo to Czeszka kompletnie zdominowała poczynania na korcie i rozbiła Sabalenką 6:1! Białorusinka znów zmierzyła się ze swoimi demonami, które jak się zdawało przegnała. Jej gra zupełnie się nie układała, natomiast Krejcikova potrafiła to wykorzystać i to ona awansowała dalej!