Sensacyjna porażka rozstawionej z "2" i zwrot akcji w Madrycie. Skandalistka jednak z awansem

Jakub Rzeźnicki

Sensacyjną porażką i w konsekwencji tego brakiem awansu do głównej drabinki zakończyła się dla Anastazji Potapowej rywalizacja w Madrycie. Reprezentująca od niedawna Austrię skandalistka poległa w starciu z dużo niżej notowaną Sinją Kraus. Mimo to ostatecznie zagra w prestiżowym turnieju rangi WTA 1000. Wszystko za sprawą nagłego wycofania jednej z rozstawionych tenisistek.

article cover
Anastazja PotapowaSeverin Aichbauer Getty Images

Iga Świątek jest już po pierwszym meczu w WTA Madryt, w którym bez większych problemów poradziła sobie z Darią Snigur. Polka wygrała 6:1, 6:2, a w kolejnej rundzie zmierzy się z Ann Li.

Niemal na ostatnią chwilę w turniejowej drabince doszło do zaskakującej zmiany, a to wszystko za sprawą wycofania się jednej z rozstawionych tenisistek. Mowa o Madison Keys. Amerykanka w czwartek zrezygnowała ze startu. A na jej miejsce wskoczyła jedna z największych skandalistek.

Anastazja Potapowa, bo o niej mowa starała się o awans do głównej drabinki przez kwalifikacje. W nich kompletnie niespodziewanie poległa z Sinją Kraus. Tym samym rozstawiona z dwójką w kwalifikacjach tenisistka musiała pogodzić się z brakiem awansu. Doszło jednak do zwrotu akcji.

To właśnie urodzona w Saratowie zawodniczka, która od niedawna zmieniła narodowość i reprezentuje obecnie Austrię, wskoczyła na miejsce Madison Keys. Niedługo po 11 przystąpiła do rywalizacji w 1/32 finału z Shuai Zhang.

Zobacz również:

Tenis

Potapowa naraziła się kibicom. O tych skandalach wciąż pamiętają

Potapowa przez polskich kibiców kojarzona jest przede wszystkim z wieloma kontrowersyjnymi zachowaniami, jak choćby ostentacyjne paradowanie w koszulce Spartaka Moskwa po wybuchu wojny w Ukrainie, czy jawne poparcie dla rosyjskich działań wojennych.

Swego czasu narzekała również, że tęskni za rozgrywaniem turniejów w swojej ojczyźnie, co również spotkało się z ostrą reakcją ze strony opinii publicznej. Nic więc dziwnego, że w większości meczów kibice dopingują jej rywalki.

Zobacz również:

Tenis

tenisistka w czarnym stroju sportowym gestykuluje dłonią i trzyma rakietę, wyrażając silne emocje podczas meczu na tle skupionej publiczności
Anastazja PotapowaSeverin Aichbauer AFP
tenisistka w niebieskim stroju sportowym i białej czapce, skoncentrowana podczas rozgrywki, trzyma rakietę w obu dłoniach, w tle fragment dużego logotypu sponsora na zielonym tle
Madison KeysMatthew StockmanAFP
Anastazja Potapowa
Anastazja PotapowaFabrizio Corradetti / LiveMedia / DPPI via AFPAFP
Jaume Munar - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja