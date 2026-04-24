Iga Świątek jest już po pierwszym meczu w WTA Madryt, w którym bez większych problemów poradziła sobie z Darią Snigur. Polka wygrała 6:1, 6:2, a w kolejnej rundzie zmierzy się z Ann Li.

WTA Madryt. Madison Keys wycofała się z turnieju. Na jej miejsce wskoczyła Potapowa

Niemal na ostatnią chwilę w turniejowej drabince doszło do zaskakującej zmiany, a to wszystko za sprawą wycofania się jednej z rozstawionych tenisistek. Mowa o Madison Keys. Amerykanka w czwartek zrezygnowała ze startu. A na jej miejsce wskoczyła jedna z największych skandalistek.

Anastazja Potapowa, bo o niej mowa starała się o awans do głównej drabinki przez kwalifikacje. W nich kompletnie niespodziewanie poległa z Sinją Kraus. Tym samym rozstawiona z dwójką w kwalifikacjach tenisistka musiała pogodzić się z brakiem awansu. Doszło jednak do zwrotu akcji.

To właśnie urodzona w Saratowie zawodniczka, która od niedawna zmieniła narodowość i reprezentuje obecnie Austrię, wskoczyła na miejsce Madison Keys. Niedługo po 11 przystąpiła do rywalizacji w 1/32 finału z Shuai Zhang.

Potapowa naraziła się kibicom. O tych skandalach wciąż pamiętają

Potapowa przez polskich kibiców kojarzona jest przede wszystkim z wieloma kontrowersyjnymi zachowaniami, jak choćby ostentacyjne paradowanie w koszulce Spartaka Moskwa po wybuchu wojny w Ukrainie, czy jawne poparcie dla rosyjskich działań wojennych.

Swego czasu narzekała również, że tęskni za rozgrywaniem turniejów w swojej ojczyźnie, co również spotkało się z ostrą reakcją ze strony opinii publicznej. Nic więc dziwnego, że w większości meczów kibice dopingują jej rywalki.

