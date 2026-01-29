Sensacyjna porażka Racudanu w Australii. Cierpliwość się skończyła. To koniec, jest komunikat
Emma Raducanu w drugiej połowie poprzedniego sezonu zdawała się wracać do dobrej dyspozycji. Stoczyła kilka pasjonujących pojedynków i przedarła się do czołówki rankingu WTA. Występ w Australian Open 2026 był jednak dla Brytyjki bardzo nieudany. Nadspodziewanie szybko skończyła jej się cierpliwość. Raducanu w swoich mediach społecznościowych ogłosiła koniec.
Emma Raducanu pierwszy raz światu przedstawiła się podczas US Open 2021. Brytyjka podchodziła do ostatniego turnieju rangi Wielkiego Szlema w tamtym roku jako kwalifikantka, kompletnie nieznana tenisistka. Jej wcześniejsze wyniki w Wielkim Szlemie nie wskazywały na cokolwiek dobrego.
Tylko raz udało jej się przebrnąć przez kwalifikacje. Nagle w US Open nie tylko udało jej się przejść przez kwalifikacje, ale sensacyjnie wygrała cały turniej, nie tracąc nawet seta. Wydawało się, że będzie to trampolina do sukcesu i kolejnych świetnych wyników. Nic bardziej mylnego.
Raducanu rozstała się z trenerem. Już dziewiąty w karierze
Brytyjka swój sukces skonsumowała w fatalnym stylu z perspektywy sportowej. Postawiła raczej na kontrakty reklamowe i zarabianie pieniędzy poza kortem, a nie pomogły także kontuzje. To przełożyło się na wyniki sportowe. Od wygranej w US Open Raducanu nie zdołała ani razu przebrnąć przez czwartą rundę Wielkiego Szlema.
Do sezonu 2025 podeszła z wyraźną chęcią do pracy i nadzieją na poprawę. Sezon zaczynała jako dopiero 60. zawodniczka rankingu WTA, a zakończyła go już w pierwszej trzydziestce, dzięki czemu do Australian Open 2026 podchodziła jako rozstawiona zawodniczka i z pewnością z dużymi nadziejami.
Te zostały zrujnowane już w drugiej rundzie, gdy po drugiej stronie siatki stanęła Anastazja Potapowa. Z zawodniczką z austriackim paszportem już sobie nie poradziła, mimo faktu, że była wyraźną faworytką. Raducanu przegrała 6(3):7, 2:6 i pożegnała się z Melbourne. Ta niespodziewana porażka doprowadziła do brutalnych konsekwencji.
Nieco ponad tydzień po odpadnięciu z Australian Open Raducanu ogłosiła, że po ledwie sześciu miesiącach kończy się jej współpraca z trenerem Francisco Roigem. "Francis, Dziękuję za nasz wspólny czas. Byłeś dla mnie kimś więcej niż tylko trenerem i zawsze będę cenić wiele wspaniałych chwil, które spędziliśmy razem na boisku i poza nim" - rozpoczęła na Instagramie.
"Chociaż doszliśmy do wniosku, że nie powinniśmy iść dalej tą drogą, proszę wiedz, że jestem wdzięczny za wszystko, czego mnie nauczyłeś i za więź, którą zbudowaliśmy" - dodała. Dla Raducanu Francis Roig był już dziewiątym trenerem w jej dość krótkiej profesjonalnej karierze.