Sensacyjna porażka numeru jeden, obrończyni trofeum też poza turniejem!

Porażka Czeszki była największą niespodzianką dnia. Pliškova przegrała ze "szczęśliwą przegraną z kwalifikacji Beatriz Haddad Maią 3:6, 5:7. Brazylijka to dopiero 115. tenisistka w rankingu.

To nie był dzień dla serwujących, przez co Czeszka straciła jeden ze swoich atutów. Przy wietrznej pogodzie Pliškova popełniła aż 12 podwójnych błędów serwisowych, przy tylko pięciu asach, a poza tym dała się przełamać rywalce aż ośmiokrotnie.



Haddad Maia w 1/8 finału zagra z Anett Kontaveit. Estonka wyeliminowała broniąca trofeum Andreescu, wygrywając 7:6 (7-5), 6:3. To było ósme zwycięstwo z rzędu Estonki.



Tenis WTA Indian Wells. Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands nie sprawiły niespodzianki Kontaveit, która na kortach twardych triumfowała już w dwóch turniejach w tym roku, w spotkaniu z Kanadyjką zwyciężyła w pięciu ostatnich gemach. Andreescu wygrała poprzedni turniej w Indian Wells, przed dwoma laty - rok temu się nie odbył.





Iga Świątek - Jelena Ostapenko. Gdzie oglądać transmisję?

We wtorek mecz 1/8 finału rozegra Iga Świątek. Polka, rozstawiona z "dwójką" zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenką (24.). Początek spotkania o 20.00 polskiego czasu. Transmisja w Canal + Sport.

