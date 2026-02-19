Sensacyjna klęska Świątek, teraz drży Coco Gauff. WTA ogłasza prosto z Dubaju

Przed turniejem WTA 1000 w Dubaju wycofanie ogłosiły Aryna Sabalenka i Iga Świątek, w związku z czym rozstawiona z "1" została Jelena Rybakina. Kazaszka zdążyła już pożegnać się z marzeniami o tytule, skreczowała w trzeciej rundzie w meczu z Antonią Ruzić. W ćwierćfinałach znalazły się za to trzy inne najwyżej rozstawione tenisistki: Amanda Anisimova, Coco Gauff i Jessica Pegula.

Anisimova zmierzy się z rozstawioną z "5" Mirrą Andriejewą, Pegula sprawdzi formę turniejowej "12" czyli Clary Tauson, Gauff z kolei czeka teoretycznie najłatwiejsze zadanie, bo zagra z 47. zawodniczką światowego rankingu, Alexandrą Ealą. Filipinka jednak już w przeszłości potwierdzała, że jest niewygodną rywalką, a po jej ostatnim meczu w Dubaju sporo uwagi poświęciła jej WTA.

WTA Dubaj. Alexandra Eala w drugim ćwierćfinale WTA 1000 w karierze

Tekst na temat Eali na oficjalnej stronie organizacji zarządzającej kobiecym tenisem znalazł się po wygranym przez nią meczu trzeciej rundy z Soraną Cirsteą. Tam przytoczono garść statystyk dotyczących Filipinki.

"Dzięki swojemu pierwszemu zwycięstwu nad Cirsteą Eala została pierwszą Filipinką, która dotarła do ćwierćfinału turnieju w Dubaju od jego powstania w 2001 roku" - czytamy. A to nie koniec, druga ze statystyk ściśle wiąże się z... Igą Świątek.

Awansowała do swojego drugiego ćwierćfinału turnieju WTA 1000, po tym jak w zeszłym sezonie dotarła do półfinału w Miami

Jak zauważyła WTA, mecz Eali z Gauff będzie dla Filipinki dopiero drugim w karierze ćwierćfinałem turnieju rangi WTA 1000. Pierwszy miał miejsce we wspomnianym Miami, to właśnie tam doszło do gigantycznej sensacji w starciu z Igą Świątek. Eala bowiem zajmowała wówczas dopiero 140. miejsce w rankingu WTA, Raszynianka z kolei radziła sobie bardzo dobrze, po drodze do ćwierćfinału nie straciła seta. I była zdecydowaną faworytką tego starcia, musiała jednak uznać wyższość dużo niżej notowanej rywalki. Dla Polki była to pierwsza od czterech lat porażka z tenisistką spoza pierwszej setki rankingu.

"Fakt, że jest leworęczna, mnie nie zaskoczył, ale prawda jest taka, że dała z siebie wszystko. Nie spodziewałam się, że będzie grała tak płasko. Te returny grała dość daleko i nie było łatwo odbić te uderzenia. Poza tym była bardzo rozluźniona i dała z siebie wszystko. Czuła, że rytm jest dobry, a to jej pomogło" - skomentowała później Świątek.

Teraz o to, jak potoczy się jej mecz z Ealą, może drżeć Coco Gauff. Będzie to pierwsze spotkanie tych zawodniczek, zdecydowaną faworytką będzie Amerykanka, ale Filipinka już kilkukrotnie potwierdziła, że nie wolno jej lekceważyć. Mecz Eali z Gauff już w czwartek, rozpocznie się najwcześniej o godz. 16 czasu polskiego.

Alexandra Eala Al Bello/Getty Images via AFP AFP

Pokonując Igę Świątek w Miami, Alexandra Eala pierwszy raz awansowała do 1/2 finału w WTA Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Coco Gauff Photo by MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

