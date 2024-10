Sensacyjna informacja. Półfinalistka Wimbledonu będzie reprezentować Polskę

20-latka pochodzi z Czech, ale od dłuższego czasu mieszka i trenuje w klubie na południu Polski. Linda ma za sobą sukcesy w karierze juniorskiej. Dwa lata temu dotarła do półfinału Wimbledonu w grze pojedynczej oraz ćwierćfinału w deblu. Obecnie buduje swoją pozycję w zawodowych rozgrywkach. Ma już na swoim koncie kilka wygranych ITF-ów, w tym roku zadebiutowała w eliminacjach do wielkoszlemowego US Open.

