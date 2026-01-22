Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja z Polką w roli głównej. Pogromczyni Naomi Osaki już poza burtą

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Cała tenisowa uwaga skupiona jest na Melbourne - tam odbywa się przecież Australian Open, pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku. A w tym samym czasie w Lesznie rozgrywany jest drugi co do rangi w sezonie kobiecy turniej w naszym kraju. Z zawodniczkami, które jeszcze w ubiegłym tygodniu były w Australii, jak Katarzyna Kawa. Status gwiazdy miała tu Sara Sorribes Tormo - Hiszpanka, która była 32. rakietą świata i pokonała już wiele gwiazd. A teraz sama została zaskoczona. Przez Polkę.

Dwie zawodniczki tenisa ściskają sobie dłonie przy siatce po zakończonym meczu, wyrażając wzajemny szacunek. Tło rozmyte, skupiające uwagę na sportowczyniach.
Sara Sorribes Tormo (z prawej) ma w swoim tenisowym CV wiele cennych zwycięstw. M.in. z Naomi OsakąClive BrunskillGetty Images

Australian Open rozkręca się z dnia na dzień, od piątku większość singlowych pojedynków będzie się już odbywać z udziałem zawodniczek i zawodników rozstawionych - taka już specyfika turnieju od trzeciej rundy. W tym gronie na pewno będzie też co najmniej jedna tenisistka, która przebijała się przez kwalifikacje. To Maddison Inglis, która w czwartek w drugiej rundzie ograła Laurę Siegemund.

Ta sztuka awansu do głównej drabinki nie udała się w Melbourne m.in. Katarzynie Kawie, która szybko wróciła do kraju i została rozstawiona z jedynką w turnieju ITF W75 w Lesznie. To druga co do wielkości impreza tenisowa pań w naszym kraju w sezonie - wyższą rangę ma jedynie letni challenger WTA 125 w Warszawie.

Na liście startowej pojawiło się zdecydowanie więcej znanych nazwisk, m.in. Sara Sorribes Tormo czy Mona Barthel. Ale też i młodych talentów: z juniorską mistrzynią Wimbledonu w grze podwójnej Vendulą Valdmannovą oraz singlową mistrzynią z Londynu - Mią Pohankovą. I te dwie zawodniczki znalazły się od razu na ścieżce Kawy.

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026
Iga Świątek

Świątek musiała wracać z 1:3 w meczu z Bouzkovą w Melbourne. Emocjonujący finisz

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Polka przegrała w środę w pierwszej rundzie z Valdmannovą 3:6, 4:6. I to młoda Czeszka zagra o ćwierćfinał z jeszcze młodszą Słowaczką Pohankovą.

    W drugim etapie są jednak trzy inne Polki, każda z nich ograła wyżej notowaną rywalkę. A sensację sprawiła wręcz Gina Feistel.

    Turniej ITF w Lesznie. Gina Feistel kontra Sara Sorribes Tormo. Wielki mecz Polki

    Jako pierwsza wielką niespodziankę sprawiła w Wielkopolsce Weronika Ewald, która już w grudniu świetnie zagrała w Egipcie. Notowana na 402. miejscu w rankingu WTA Polka ograła Szwajcarkę Valentinę Ryser (WTA 278) 4:6, 7:5, 6:3.

    Później w jej ślady poszły dwie rodaczki - najpierw Zuzanna Pawlikowska (WTA 433), która ograła 265. na świecie Ukrainkę Anastazję Sobolewą 6:4, 6:0. A później Gina Feistel zmierzyła się z gwiazdą turnieju, brązową medalistką igrzysk w Paryżu w grze podwójnej.

    Tenisistka w jasnoniebieskiej spódniczce i żółtej koszulce z uniesionymi rękami oraz rakietą, wyrażająca radość po zdobyciu punktu na profesjonalnym korcie do tenisa, z widocznymi logotypami sponsorów w tle.
    Gina FeistelStach AntkowiakReporter

    Mowa o Sarze Sorribes Tormo - reprezentantce Hiszpanii, która w przeszłości ograła wiele gwiazd, gdy te były w czołówce rankingu WTA.

    Te nazwiska naprawdę budzą podziw. Światową "jedynkę, Ashleigh Barty, wyrzuciła z turnieju olimpijskiego w Tokio, Naomi Osakę pokonała najpierw w Fed Cup (6:0, 6:3), później w WTA 1000 w Madrycie w 2022 roku. Madison Keys też w Madrycie (2018), podobnie jak Elinę Switolinę (2024), Wiktorię Azarenkę (2024) i kilka innych gwiazd. Hiszpanka specjalizuje się w grze na mączce, ale na hardzie też potrafiła wygrać z Jeleną Rybakiną (Miami).

    Zobacz również:

    Coco Gauff
    Australian Open

    Cztery Amerykanki ograne, przyszedł czas na Gauff. Koniec po 77 minutach

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      I to klasyfikowana obecnie na 297. pozycji Hiszpanka była zdecydowaną faworytką spotkania z Feistel, która teraz jest w ósmej setce. Choć to pewnie nie oddaje możliwości córki byłej mistrzyni Polki - Magdaleny Mróz-Feistel. Gina była już pod koniec trzeciej setki rankingu, ale w zeszłym roku miała spory problem z kontuzjami. Przypadek Hiszpanki jest jeszcze inny - rok temu była w TOP 100, ale po wiosennych turniejach przyznała się, że zmaga się z depresją. I zrobiła półroczną przerwę od sportu. Stąd taki spadek w rankingu.

      Hiszpanka wróciła do touru pod koniec poprzedniego roku w challengerach WTA w Ameryce Południowej, nie zdecydowała się jednak na wylot do Australii. Wybrała turnieje w Manchesterze i Lesznie. Tam i tu przegrała jednak pierwsze spotkania.

      Sorribes Tormo wygrała pierwszego gema, a później przegrała siedem kolejnych. W tej drugiej partii Feistel miała już wszystko, by zakończyć spotkanie poniżej dwóch godzin. Wygrywała 6:1 i 4:1, a później 5:3. Serwowała po awans, przegrała tego gema. Pozostał jeszcze jeden, w nim Feistel miała już dwa meczbole. A Hiszpanka nie tylko się wybroniła, ale dorzuciła kolejne gemy. I wygrała seta 7:5.

      Dwie tenisistki stoją przy siatce na korcie, trzymając rakiety tennisowe, ubrane w stroje sportowe w barwach swoich krajów, otoczone przez trybuny z widownią i sędziów w tle.
      Magda Linette i Sara Sorribes Tormo przed meczem w finałach BJK w Maladze. Tam lepsza była Polka, w ich starciach Hiszpanka prowadzi 4:1Foto Olimpik/Nur Photo AFP

      Decydowała więc trzecia partia, w niej przewagę uzyskała Sorribes Tormo - przełamała Feistel na 4:3. Tym razem sytuacja się odwróciła, to Gina odmieniła losy. Wygrała trzy gemy z rzędu, trzecim meczbolem zakończyła spotkanie.

      W drugiej rundzie Feistel zmierzy się z Kathinką von Deichmann z Liechtensteinu (WTA 258), Pawlikowska z Ralucą Serban z Cypru (WTA 243), a Ewald - z Moną Barthel z Niemiec (WTA 229).

      Turniej ITF W75 w Lesznie (korty twarde pod dachem). Pierwsza runda

      Gina Feistel (Polska, WC) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) 6:1, 5:7, 6:4

      Zobacz również:

      Australian Open. Iga Świątek pokonała Marie Bouzkovą
      Iga Świątek

      Świątek ledwo zeszła z kortu, a tu WTA ogłasza ws. Polki. 1. raz w historii

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
      Sara Sorribes Tormo
      Sara Sorribes TormoJorge Guerrero / AFPAFP
      Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczuPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja