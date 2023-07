Karolina Muchova polskiemu kibicowi tenisa od czerwca tego roku kojarzy się z jednym wydarzeniem. Mowa oczywiście o finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Wówczas Czeszka w finale mierzyła się z Igą Świątek , która w tym spotkaniu broniła tytułu wygranego w Paryżu przed rokiem. Na pewno nie można powiedzieć, żeby był to dla liderki światowego rankingu prosty pojedynek.

Wówczas Świątek wygrała w trzech setach, ale tak naprawdę tamten mecz mógł potoczyć się w obie strony. Muchova do Warszawy przyjechała z jasnym celem. Tym był oczywiście rewanż wzięty na Świątek na jej własnej ziemi. Mimo startu z dziką kartą już przed turniejem jasne było, że teoretycznie to właśnie Czeszka powinna być największym zagrożeniem dla naszej tenisistki.

Mecz pełen emocji, ale Muchova gra dalej

Pierwszy mecz nie zapowiadał pozornie problemów dla Czeszki. Stało się jednak inaczej. Już pierwszy set miał zaskakujący przebieg. Muchova bardzo szybko przełamała swoją przeciwniczkę i wydawało się, że zmierza do zwycięstwa w całym secie. Stało się jednak inaczej. Muchova zdecydowanie obniżyła swój poziom, a jej rywalka raz po raz stawiała ją w trudnej sytuacji. Ostatecznie to Aliaksandra Sasnowich wygrała pierwszego seta 6:4 i otworzyła sobie ścieżkę do sprawienia potężnej niespodzianki na warszawskich kortach.