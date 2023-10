Sensacja w Szanghaju. Hiszpański gwiazdor odpada, były mistrz zaczarował

Hiszpan walczy o cenne punkty do rankingu, które pozwoliłyby mu zniwelować stratę do liderującego Novaka Djokovicia. Serb pod koniec sezonu ma sporo punktów do obrony, dlatego 20-latek liczył, że turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju pozwoli mu wydatnie zbliżyć się do swojego konkurenta w walce o tron w męskich rozgrywkach.