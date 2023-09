Sensacja w San Diego. Rosyjska skandalistka wyrzuciła gwiazdę. Ależ scena po meczu

Simona Halep odniosła się do dyskwalifikacji za doping: Jestem w szoku. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Sensacja w San Diego. "Jedynka" za burtą

Jednak mimo wszystkich rozczarowań Tunezyjka cały czas trzyma się w światowej czołówce. Do turnieju w San Diego przystępowała, jako rozstawiona z numerem "1" i była jedną z głównych kandydatek do końcowego triumfu. Jednak jej przygoda z tą imprezą zakończyła się niespodziewanie już na pierwszym meczu.

W secie numer dwa słabość przy serwisie obu zawodniczek się nie zmieniła, ale Tunezyjka i Rosjanka wykorzystały po trzy szansę na przełamanie i doszło do tie-breaka. Tam nerwy na wodzy w większym stopniu utrzymała Potapowa i to ona wygrała tę partię 7:6, a całe spotkanie w dwóch setach i awansowała do ćwierćfinału. Jabeur wyraźnie miała kłopoty z plecami i wpłynęło to na jej postawę na korcie.