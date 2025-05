Keys miała szansę, by także drugą część spotkania rozpocząć od przełamania. Nie wykorzystała jednak żadnej z dwóch okazji i ostatecznie to Peyton objęła prowadzenie. W następnych minutach młodsza z Amerykanek zbudowała sobie przewagę i zrobiło się 3:0. W trakcie szóstego rozdania Stearns miała w sumie trzy szanse na to, by wyjść na 5:1. Wtedy nie doczekała się jednak podwójnego przełamania. Kilka minut później dopięła już swego. Wykorzystała drugiego setbola i zamknęła tę odsłonę wynikiem 6:2.