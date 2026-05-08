Sensacja w Rzymie. Jeden mecz i koniec. Djoković ograny przez kwalifikanta

Podczas Australian Open Novak Djoković (4. ATP) dotarł do finału, w którym po czterech setach przegrał z Carlosem Alcarazem. Potem 38-letni Serb wystąpił w Indian Wells. Tam rywalizację zakończył na 1/8 finału. W ich starciu lepszy okazał się Jack Draper.

Trzecim turniejem dla Djokovicia w tym sezonie był Internazionali d'Italia. Był, ponieważ 24-krotny mistrz Wielkich Szlemów poniósł sensacyjną, historyczną porażkę.

Jannik Sinner - Cameron Norrie. Skrót meczu Polsat Sport

Novak Djoković odpada z ATP Rzym. Pokonał go 20-latek

W piątkowy wieczór jego rywalem był Dino Prizmić (79. ATP). W pierwszym secie serbska ikona tenisa nie dała 20-latkowi żadnych szans. Pretendenta było stać tylko na dwa wygrane gemy (2:6). To Novak Djoković rozdawał karty, narzucał tempo gry. Nie widać było, że po niemal dwumiesięcznej przerwie 38-latek nie czuje rytmu na korcie.

Zupełnie inaczej wyglądała druga partia. W niej to Chorwat błyskawicznie objął prowadzenie 4:0. Djoković nagle wyglądał na bardzo zmęczonego. Momentami snuł się po rzymskiej mączce, grał na prostych nogach, bez przesadnej intensywności. Wszystko to wykorzystywał rozpędzony Prizmić.

W pewnym momencie w okolicach placu gry pojawił się już fizjoterapeuta. Podejrzewano, że Serb ma problemy zdrowotne. Mimo to obyło się bez interwencji, gra była kontynuowana.

Prizmić bez większych problemów domknął seta identycznym wynikiem (6:2). O triumfatorze zadecydowała trzecia odsłona - najbardziej wyrównana. Do stanu 2:2 obyło się przez przełamań. W piątym gemie to Chorwat był lepszy przy podaniu rywala, skorzystał z pierwszego break-pointa. Z perspektywy Djokovicia sytuacja zrobiła się nieciekawa.

Do ostatniego gema nie oglądaliśmy już żadnych przełamań. Po dwóch godzinach i siedemnastu minutach sensacja stała się faktem. Dino Prizmić ograł swojego idola 2:6, 6:2, 6:4. 20-latek był zdecydowanie bardziej mobilny. Nękał legendę bardzo szybkim, płaskim serwisem oraz notował dużo winnerów forhendowych.

Dla Novaka Djokovicia był to 19. turniej ATP Rzym w karierze. Pierwszy raz w historii przegrał w pierwszym meczu rozgrywanym w stolicy Włoch. Co ciekawe, Chorwat wygrał kwalifikacje, aby wystąpić na Internazionali d'Italia. Teraz w trzeciej rundzie rywalem Prizmicia będzie zwycięzca meczu Ugo Humbert - Vit Kopriva.

Novak Djoković sensacyjnie przegrał w 1/16 turnieju w Dubaju MAHMUD HAMS / AFP AFP

Novak Djoković rywalizował z Alexeiem Popyrinem w trzeciej rundzie US Open Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković opuszcza Pat Rafter Arena w Brisbane William West AFP

Paulina Czarnota Bojarska: Piłkarski raport dla Interii"[8.05.26] WIDEO INTERIA.PL