Ulubioną nawierzchnią Daniiła Miedwiediewa jest ta twarda. Na trawie i mączce ceglanej radzi sobie znacznie gorzej. Po raz kolejny pokazał to podczas Madrid Open. Co prawda w pierwszych dwóch meczach odniósł zwycięstwa, ale w poniedziałek musiał je wymęczyć po wyrównanej, trzysetowej batalii z Aleksandrem Szewczenką. Kibice 27-latka mieli powody do zmartwienia, co potwierdziło się we wtorek.