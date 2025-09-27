Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja w Pekinie. Ostatnia pogromczyni Świątek za burtą. 70 miejsc różnicy

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Sobotnie zmagania na turnieju w Pekinie obfitują w ciekawe rozstrzygnięcia. Pewny awans do trzeciej rundy wywalczyła Iga Świątek, ale tego samego nie mogą powiedzieć niektóre rozstawione rywalki naszej reprezentantki. Kilkadziesiąt minut temu z singlowymi rozgrywkami pożegnała się tenisistka, która jako ostatnia pokonała Polkę w imprezach rangi WTA 1000. Doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia, bowiem lepsza okazała się zawodniczka klasyfikowana o 70 miejsc niżej.

Clara Tauson to ostatnia zawodniczka, która pokonała Igę Świątek w turniejach rangi WTA 1000
Clara Tauson to ostatnia zawodniczka, która pokonała Igę Świątek w turniejach rangi WTA 1000Minas PanagiotakisAFP

Na początku sierpnia Clara Tauson pokonała Igę Świątek w czwartej rundzie WTA 1000 w Montrealu, rewanżując się Polce za porażkę poniesioną podczas Wimbledonu. Dla naszej reprezentantki był to ostatni jak dotąd przegrany mecz w kobiecym tysięczniku. Później raszynianka wygrała turniej w Cincinnati, a póki co pozostaje niepokonana także w Pekinie. Inaczej toczą się losy Dunki. Zawodniczka ze Skandynawii notuje ostatnio bardzo zróżnicowane występy. W Seulu przegrała w ćwierćfinale z Mayą Joint 0:6, 3:6, przez co nie doszło do kolejnego pojedynku Tauson ze Świątek.

Zobacz również:

Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie
Tenis

Świątek traci rozstawioną rywalkę. Mistrzyni tegorocznego WTA 1000 ograna przez Rosjankę

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Dziś Clara zanotowała drugą porażkę z rzędu. Dwunasta rakieta świata miała wolny los w pierwszej rundzie zmagań rangi WTA 1000 w stolicy Chin. W drugiej fazie rozstawiona z "10" tenisistka trafiła na Zeynep Sonmez, plasującą się o 70 pozycji niżej w kobiecym zestawieniu. Dunka była wyraźną faworytką starcia, ale zupełnie nie podołała tej roli. Nie mogła za bardzo odnaleźć się w warunkach panujących na korcie, przez co doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia na korzyść reprezentantki Turcji.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Nie będzie rewanżu ze Świątek. Sensacja w Pekinie. Oto rywalka Polki w trzeciej rundzie

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz

      WTA Pekin: Zeynep Sonmez kontra Clara Tauson w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Sonmez. Niżej notowana tenisistka najpierw przełamała Tauson, wychodząc ze stanu 15-30, a później poszła za ciosem. W pewnym momencie na tablicy wyników zagościł rezultat 4:0. Od stanu 5:1 dla Zeynep, rozpoczęła się pogoń Clary. Dunka złapała nawet kontakt, zbliżając się na jednego gema, ale zawodniczka z Turcji nie pozwoliła na całkowite zniwelowanie strat przez rywalkę. W trakcie dziesiątego rozdania 82. rakieta świata wyszła ze stanu 0-30, wygrywając cztery kolejne akcje. Dzięki temu set zakończył się wynikiem 6:4.

      Lepsza końcówka premierowej odsłony dodała nieco otuchy Clarze. Tenisistka ze Skandynawii zdecydowanie lepiej otworzyła drugą część pojedynku, od prowadzenia 3:0. W dalszej fazie Tauson kontrolowała rezultat. Partię udało jej się zakończyć jeszcze w ósmym gemie, przy serwisie Sonmez. Dunka wykorzystała drugiego setbola i finalnie triumfowała w tym fragmencie pojedynku 6:2.

      Zobacz również:

      Jelena Rybakina rywalizowała z Caty McNally o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie
      Tenis

      4:6 Rybakiny z przyjaciółką Świątek. Przerwa medyczna Kazaszki. Finisz po 148 minutach

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Rozstawiona z "10" zawodniczka mogła doskonale rozpocząć trzecią odsłonę, miała break pointa na 2:0. Nie wykorzystała go jednak i sytuacja na korcie zmieniła się diametralnie. Sonmez zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i znalazła się o krok od sprawienia sensacji. Mimo arcytrudnej sytuacji, Tauson znów ruszyła w pogoń, tak jak to miało miejsce w pierwszym secie. Clara odrobiła dwa gemy, miała nawet piłkę na trzeciego z rzędu. Ostatecznie na koniec doszło jednak do przełamania na korzyść Zeynep. Reprezentantka Turcji wykorzystała drugiego meczbola i wygrała spotkanie 6:4, 2:6, 6:3. W trzeciej rundzie WTA 1000 w Pekinie zmierzy się z Anastazją Potapową. Zamiast pary Clara Tauson - Victoria Mboko, będziemy mieli niespodziewane zestawienie w tej fazie rozgrywek.

        Pekin (K)
        1/32 finału
        27.09.2025
        07:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie
        Tenis

        Świątek traci rozstawioną rywalkę. Mistrzyni tegorocznego WTA 1000 ograna przez Rosjankę

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Iga Świątek - Clara Tauson. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w ciemnozielonym stroju i białej opasce na głowie z wyraźną ekspresją triumfu, trzymająca rakietę w prawej ręce, zaciśnięta pięść w geście zwycięstwa, w tle rozmazana publiczność na trybunach.
        Clara TausonMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
        Tenisistka podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, w sportowym stroju, skupiona na grze, w tle widoczna część kortu i elementy oznakowania turnieju.
        Zeynep SonmezDIMITAR DILKOFFAFP
        Dwie kobiety na korcie tenisowym, obie w sportowych strojach i czapkach, jedna z nich uśmiecha się trzymając ręcznik, druga wygląda na zaszokowaną lub wzruszoną z ręką przy ustach.
        Iga Świątek i Clara Tauson rywalizowały o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w MontrealuMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja