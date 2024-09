Sensacja w Pekinie, Aryna Sabalenka traci wielką rywalkę. Przełom po 24 porażkach z rzędu

Przez prawie dwa sezony Shuai Zhang śrubowała niechlubny rekord porażek z rzędu w grze pojedynczej. Podczas turnieju WTA 500 w Seulu dobrnęła do liczby 24, przegrywając z Weroniką Kudiermietową. A przecież mamy do czynienia z nie byle jaką zawodniczką, bowiem Chinka to dwukrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w deblu. Ponadto na początku stycznia 2023 roku plasowała się na 22. pozycji w singlowym rankingu.

