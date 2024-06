Sensacja w Paryżu, Rybakina odpada z Roland Garros. Triumf tenisistki z polskimi korzeniami

Za nami pierwszy środowy pojedynek w kobiecych zmaganiach w Paryżu. Na korcie im. Philippe'a Chatriera pojawiły się Jelena Rybakina i Jasmine Paolini, by stoczyć batalię o półfinał Roland Garros. Pojedynek miał wiele zwrotów akcji. Pierwszy set został zdominowany przez Włoszkę, potem Kazaszka wróciła do gry. Ostatecznie to jednak tenisistka mająca polskie korzenie wygrała 6:2, 4:6, 6:4 i po raz pierwszy w karierze znalazła się w najlepszej "4" turnieju wielkoszlemowego.