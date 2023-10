Sensacja w Paryżu, klęska hiszpańskiego gwiazdora. Rosjanin sprawił ogromny prezent Hurkaczowi

We wtorkowy wieczór po raz pierwszy od dłuższego czasu mogliśmy zobaczyć w akcji Carlosa Alcaraza. Hiszpan przystąpił do rywalizacji po trzytygodniowej przerwie. W drugiej rundzie ATP Masters 1000 w Paryżu przyszło mu rywalizować z kwalifikantem - Romanem Safiullinem. Rosjanin sprawił ogromną sensację, pokonując wicelidera rankingu 6:3, 6:4. To doskonała wiadomość dla Huberta Hurkacza, gdyż Hiszpan znajdował się po tej stronie drabinki, co Polak.