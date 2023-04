Sensacja w Monte Carlo. Novak Djoković odpada z turnieju

Nerwowo w drugim secie. Djoković nie wytrzymał

Spotkanie trwało blisko trzy godziny, a z przerwą z powodu deszczu w trzecim secie prawie cztery. Djoković od początku nie grał pewnie. Miał problemy z serwisem. W pierwszym secie to Serb wypracował dwugemową przewagę, wychodząc na prowadzenie 3:1. Później jednak wielokrotnie dochodziło do przełamań serwisu (łącznie czterech). Ostatnie słowo należało do lidera rankingu. Wygrał 6:4.