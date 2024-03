Sensacja w Miami. Koniec marzeń Aryny Sabalenki o tytule, Ukrainka gra dalej

Aryna Sabalenka zdecydowała się na start w turnieju WTA 1000 w Miami pomimo śmierci swojego byłego partnera Konstantina Kołcowa. W drugiej rundzie zmagań przyszło jej rywalizować z przyjaciółką - Paulą Badosą. Białorusinka wygrała to starcie 6:4, 6:3. Po meczu Hiszpanka przekazała, że nie jest dla niej zaskoczeniem to, jak zaprezentowała się wiceliderka rankingu WTA. "To bardzo, bardzo silna kobieta. Widzicie to na korcie. Ja ją znam prywatnie, więc nie było to dla mnie żadne zaskoczenie" - przyznała.

Reklama