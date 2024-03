Sensacja w Miami. Czołowa rakieta świata już pożegnała się z turniejem

"Poprosiłem Jakuba o pewne informacje. On ma 18 lat i gra dobrze, razem się napędzamy. Takie spotkania pokazują, że możemy wygrywać z zawodnikami z czołówki" - powiedział Machač, który pierwszy raz w cyklu ATP spotkał się z Rublowem.

Tomaš Machač z najcenniejszym zwycięstwem

To spotkanie zaplanowano jako czwarte na drugim co do ważności korcie. Początek gier o 16.00 czasu polskiego, oczywiście o ile pozwolą warunki atmosferyczne.