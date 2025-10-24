Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja w meczu ze Świątek, teraz znowu mocny początek. I koniec po 117 minutach

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mecz drugiej rundy tegorocznego Wimbledonu z udziałem Igi Świątek rozpoczął się od sensacji, bo Polka przegrała pierwszego seta z zawodniczką notowaną wówczas na 208. miejscu w rankingu WTA. Rywalka w dwóch kolejnych partiach skapitulowała, tenisistka z Raszyna przypieczętowała awans i wykonała kolejny krok w kierunku wielkoszlemowego tytułu. Jej oponentka z kolei zaliczyła później kilka udanych występów, a podczas trwającego turnieju WTA 250 w Kantonie dotarła do ćwierćfinału. Tutaj również zaliczyła mocny początek meczu.

Caty McNally (z prawej) została pokonana przez Lulu Sun (w kółeczku)
Caty McNally (z prawej) została pokonana przez Lulu Sun (w kółeczku)IMAGO/x.com/WTANewspix.pl

Iga Świątek marsz po pierwszy w karierze triumf na wielkoszlemowym Wimbledonie rozpoczęła od ogrania w dwóch setach Poliny Kudiermietowej (7:5, 6:1), w kolejnym meczu zmierzyła się z występującą dzięki chronionemu rankingowi Caty McNally. Polka i Amerykanka znają się doskonale z czasów juniorskich, razem wygrały m.in. deblową rywalizację podczas Roland Garros w 2018 roku. Na korcie w Londynie miejsca na sentymenty jednak nie było, a w pierwszym secie doszło do niemałej sensacji.

Notowana wówczas na 208. miejscu w rankingu WTA zawodniczka zaskoczyła Polkę i wygrała partię. "McNally po raz pierwszy znalazła się na prowadzeniu i przy stanie 6:5 podawała po zwycięstwo. Raszynianka nie zdołała odpowiedzieć przeciwniczce. Tenisista z USA komfortowo utrzymała serwis, do zera. Wynikiem 7:5 zagwarantowała sobie triumf w premierowej odsłonie" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii.

Dwa kolejne sety padły łupem Świątek, która wykonała kolejny krok w kierunku tytułu. Jej rywalka z kolei, która w przeszłości zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi (przez kontuzje nie występowała na kortach od lipca 2023 do końca stycznia 2024 roku, a następnie od końca lutego do początku listopada), porażkę na Wimbledonie powetowała sobie w Newport, wygrywając turniej rangi WTA 125. Następnie triumfowała w challengerze w Evansville, a w mocniej obsadzonych imprezach, takich jak "tysięcznik" w Cincinnati czy US Open, odpadała po drugiej rundzie.

    WTA Guangzhou. Caty McNally zmierzyła się z Lulu Sun

    Pochodząca z Cincinnati zawodniczka, która w listopadzie skończy 24 lata, po nieudanych ostatnich turniejach w ojczyźnie miała nadzieję na osiągnięcie dobrego wyniku w Azji. Przebrnęła kwalifikacje w Seulu, ale tam odpadła już w pierwszej rundzie, w Pekinie z kolei w drugiej rundzie wyeliminowała ją Jelena Rybakina. Występ w Wuhan zakończyła na kwalifikacjach, podobnie jak w Osace. O wiele lepiej poszło jej w Kantonie, gdzie trwa Guangzhou Open, czyli turniej rangi WTA 250.

    Amerykanka turniej rozpoczęła od pokonania w trzech setach Kai Juvan, w drugiej rundzie, również w stosunku 2:1, wygrała z Ajlą Tomljanović. I awansowała do ćwierćfinału, jej kolejną rywalką była Lulu Sun, która wcześniej musiała przejść przez kwalifikacje, a w turnieju głównym pokonała Jessikę Bouzas Maneiro i Yafan Wang.

    Partia otwierająca spotkanie początkowo była wyrównana, gra toczyła się gem za gem. Świadkami pierwszego przełamania byliśmy przy stanie 4:3 dla McNally - notowana na 90. miejscu w rankingu WTA Amerykanka przełamała rywalkę, po chwili bez straty punktu przypieczętowała zwycięstwo w secie. To był mocny początek boju o półfinał.

      Reprezentująca Nową Zelandię Lulu Sun (116. w rankingu WTA) odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób, bo drugiego seta rozpoczęła od mocnego uderzenia. W czwartym gemie przełamała rywalkę, sama dobrze serwowała, wyszła na prowadzenie 4:1. McNally była w stanie ugrać jeszcze tylko dwa gemy, Sun wygrała seta 6:3.

      Decydująca odsłona rywalizacji początkowo była zacięta, McNally w pierwszym gemie broniła dwóch break pointów, kilka minut później w podobnej sytuacji znalazła się jej rywalka. Sun ponownie była w stanie przełamać rywalkę, wyszła na prowadzenie 3:2 i zmierzała po zwycięstwo w secie i meczu. Przy stanie 5:3 miała nawet piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała - triumf przypieczętowała dopiero przy swoim podaniu. Reprezentantka Nowej Zelandii wygrała trwający 117 minut mecz 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) i zameldowała się w półfinale, w którym zagra z Claire Liu lub Ellą Seidel.

      Guangzhou (K)
      Ćwierćfinały
      24.10.2025
      07:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Polsat SportPolsat Sport
      Zawodniczka tenisowa w zielonym stroju wyprowadza uderzenie podczas meczu, z widoczną piłką tenisową w powietrzu i rakietą w ręce
      Caty McNally urwała seta Idze Świątek podczas tegorocznego WimbledonuELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Dwie tenisistki podają sobie ręce przy siatce na korcie po zakończonym meczu, obie trzymają rakiety tenisowe, w tle widoczne trybuny i rozmyte sylwetki kibiców.
      Iga Świątek i Caty McNally po spotkaniu w Ostrawie, październik 2022PAWEŁ JASKÓŁKA/AGENCJA SE/East NewsEast News
      Lulu Sun
      Lulu SunBEN STANSALL / AFPAFP
