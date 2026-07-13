Sensacja w meczu Linette w WTA Ateny. Wielka wpadka turniejowej "8"

Wimbledon zakończył się w niedzielę - finałowymi pojedynkami w singlu panów oraz deblu pań. A dla zawodniczek i zawodników z Polski - kilka dni wcześniej. Nie było takiej radości jak rok temu, gdy triumfowała Iga Świątek. Było sporo rozczarowań, ale i pecha. Tak wynikającego z losowania (Linette, Fręch), jak i kontuzji (Chwalińska, Hurkacz).

Doświadczona tenisistka z Poznania już w pierwszej rundzie trafiła na Mirrę Andriejewą - piątą rakietę świata, mistrzynię Roland Garros. I choć walczyła, choć oba sety były ciasne, to jednak przegrała.

Po niespełna dwóch tygodniach przerwy Linette wróciła do rywalizacji w głównym cyklu WTA - w nowym turnieju rangi 250 w Atenach. Została rozstawiona z "8" i jako faworytka przystępowała do potyczki z Japonką Mai Hontamą.

Ta też grała w Wimbledonie, ale w eliminacjach. W drugiej rundzie w Roehampton uległa Ashlyn Krueger, choć urwała seta. A Amerykanka dotarła później do drugiego tygodnia singlowych zmagań, zatrzymała ją dopiero w czwartej rundzie Marta Kostiuk.

WTA 250 w Atenach. Pierwszy mecz Magdy Linette. Rywalką 26-letnia Japonka

Linette dziś jest 51., Hontama w całej swojej karierze tylko dwukrotnie wygrywała mecze z wyżej notowanymi tenisistkami - Shelby Rogers i Dajaną Jastremską. Fani kobiecego tenisa mogą pamiętać ją z potyczki jesienią 2023 roku w Tokio, gdy stoczyła ponad dwugodzinne starcie z Igą Świątek. Dla Polki była to pierwsza potyczka po US Open, w którym straciła fotel liderki na rzecz Aryny Sabalenki.

Magda Linette FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Początek spotkania był dla Poznanianki udany - owszem, dwa gemy były zacięte, kończone na przewagi, ale jednak to Linette prowadziła po nich 2:0. A później zaczęły się niespodziewane problemy. Japonka, czego można się było spodziewać, ambitnie biegała po korcie. I dokładała do tego mocne uderzenia z forhendu, starała się maskować swój słabszy bekhend. Polka z kolei nie była w stanie wykorzystywać tej słabości rywalki.

Przyszło więc pierwsze przełamanie dla Hontamy, na dodatek do zera, a później drugie - po trzeciej szansie i zepsutym stop woleju. Niepokoiły niewymuszone błędy Magdy, która próbowała rozrzucać Japonkę z lewej strony na prawą. I nieznacznie się myliła.

Japonka prowadziła 3:2, serwowała i... znów sytuacja się zmieniła. Magda zaczęła dominować, wygrała dwa kolejne gemy, miała trzy break pointy na 5:3. Aż trudno uwierzyć, ale po kilku minutach to Hontama wygrywała 5:4 i serwowała po seta. Wróciły niedawne grzechy w grze Polki, pojawiły się problemy związane z dostosowaniem się do podmuchów wiatru. A Hontama radziła sobie z pogodą nadspodziewanie dobrze. To ona uzyskała trzy piłki setowe - wykorzystała drugą, po niecelnym returnie Polki. Po 47 minutach gry zawodniczka z Azji wygrała 6:4.

Druga partia znów zaczęła się tak samo - dwa pierwsze gemy dla Linette, delikatna poprawa uderzeń z bekhendu, ograniczenie ilości własnych błędów. A później wróciły te same kłopoty - duża niedokładność w kluczowych momentach. Polka dwukrotnie została przełamana, mogła prowadzić 4:1, miała w górze woleja. A zamiast tego zrobiło się 3:3.

Te błędy i nierówna gra męczyły już zawodniczkę z Poznania do samego końca. Prowadziła 4:3 i 5:4, ale tym razem nie potrafiła przełamać już Japonki. Pojawiły się problemy w arcyważnym gemie numer 11 - stan 0:30. I gdy już wydawało się, że Magda wyjdzie z tego, miała przewagę, została przełamana. Sama chwytała się za głowę po wolejowych błędach, które popełniała pod siatką.

Rozwiń

Hontama wykorzystała tę sytuację - dorzuciła brakującego gema, wygrała spotkanie 6:4, 7:5. To jej pierwsze zwycięstwo w głównej drabince turnieju WTA 250 od... września 2024 roku.

Magda Linette Piotr Fotek East News

Mai Hontama AFP





Najlepsze akcje Wimbledonu 2026 - mężczyźni. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport