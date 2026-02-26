Sensacja w meczu Linette. 200 minut walki. Rozstawiona za burtą WTA 500 Merida

Magda Linette (47. WTA) rozpoczęła przygodę z turniejem w Meksyku od starcia z Tatjaną Marią. Reprezentantka Niemiec próbowała wyprowadzać Polkę z równowagi swoim niewygodnym stylem gry. Niewiele brakowało, a 38-latka triumfowałaby w premierowej odsłonie. Było już 6:5 dla półfinalistki Wimbledonu 2022, do tego posiadała swój serwis. Mimo to Poznanianka doprowadziła do tie-breaka, w którym zwyciężyła do trzech. W drugiej partii nasza tenisistka solidnie prezentowała się przy własnym podaniu i to pozwoliło na spokojniejszy przebieg seta. Ostatecznie turniejowa "8" wygrała 7:6(3), 6:3.

Na dziś zaplanowano kolejne starcie z udziałem Linette. Polka wyszła na kort centralny już w pierwszym meczu drugiej rundy. Rywalką Magdy okazała się Victoria Jimenez Kasintseva. Reprezentantka Andory plasuje się obecnie na 122. miejscu w rankingu, najwyżej była na 107. lokacie. Wciąż jest bardzo młodą tenisistką, ma zaledwie 20 lat. Na radarze znajduje się jednak od dłuższego czasu. Podczas juniorskiego Australian Open 2020 zdobyła tytuł w grze pojedynczej, pokonując w finale naszą Weronikę Baszak.

W minionym sezonie Jimenez Kasintseva w bardzo dobrym stylu zaprezentowała się przed polską publicznością. Dotarła do półfinału WTA 125 w Warszawie, ulegając dopiero późniejszej triumfatorce - Katerinie Siniakovej. W Meridzie dostała się do głównej drabinki poprzez dwustopniowe eliminacje, a w pierwszej rundzie docelowych zmagań pokonała Julię Putincewą 6:4, 1:6, 6:4. Faworytką środowej batalii była oczywiście Poznanianka, ale leworęczna rywalka zamierzała skorzystać ze swoich ofensywnych atutów i sprawić kłopoty 34-latce.

WTA Merida: Magda Linette kontra Victoria Jimenez Kasintseva w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Zawodniczki musiały się dzisiaj zmagać z solidnymi podmuchami wiatru, co niejednokrotnie powodowało dziwną trajektorię zagrań i przez to sporą liczbę błędów. Mimo to w pierwszych minutach obie panie pilnie strzegły swoich gemów. Większe emocje nastały dopiero w trakcie czwartego rozdania, kiedy po podwójnym błędzie serwisowym reprezentantki Andory zrobiła się równowaga. Victoria wyszła jednak z opresji bez potrzeby bronienia break pointa.

Ten pojawił się chwilę później. Magda miała piłkę na trzecie "oczko", ale później inicjatywę przejęła Jimenez Kasintseva. 20-latka wywalczyła sobie szansę na przełamanie i do niego doszło po pomyłce Magdy. Nasza tenisistka od razu próbowała odrabiać straty, ale początkowo 122. rakieta świata pilnowała rezultatu. W pewnym momencie było nawet 2:4 0-30 z perspektywy serwującej Poznanianki. Na szczęście Linette zdołała dorzucić trzeciego gema na swoje konto.

Po zmianie stron nie było już śladu po breaku. Po tym, jak Victoria nie wykorzystała okazji na 5:3, doszło do równowagi. Także kolejne dwa punkty powędrowały na konto 34-latki i w ten sposób na tablicy wyników pojawił się remis. Końcówkę partii lepiej wytrzymała Polka. W dwunastym gemie, gdy Jimenez Kasintseva serwowała po tie-breaka, nastało kluczowe rozstrzygnięcie. Ze stanu 30-15 dla reprezentantki Andory, nagle zrobił się setbol dla Magdy. Poznanianka zaryzykowała, posłała niewygodny return do narożnika kortu. Rywalka nie zdołała przebić piłki na drugą stronę. W taki oto sposób turniejowa "8" zapisała na swoim koncie seta wynikiem 7:5.

Druga część pojedynku mogła rozpocząć się doskonale z perspektywy Linette. Nasza tenisistka miała dwa break pointy na 2:0, ale nie udało się wykorzystać żadnego z nich. To się zemściło po chwili. Jimenez Kasintseva wywalczyła przełamania, a po zmianie stron powiększyła przewagę, wychodząc jeszcze ze stanu 15-30. Po sześciu rozdaniach mieliśmy już jednak remis. 20-latka posiadała okazje na 4:2, a mimo to dała sobie odebrać serwis. Momentum przeszło na stronę Magdy. W ósmym gemie pachniało kolejnym przełamaniem na korzyść Poznanianki.

Był break point na 5:3, ale ostatecznie turniejowa "8" nie zapisała czwartego "oczka" na swoje konto. Victoria przerwała bardzo dobrą passę 34-latka i po długim rozdaniu wyrównała na 4:4. Tym razem set rozstrzygał się dopiero w tie-breaku. Od momentu, gdy Magda prowadziła 2-1 z przewagą mini przełamania, sytuacja odwróciła się na korzyść reprezentantki Andory. Jimenez Kasintseva zgarnęła cztery punkty z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. 20-latka wypracowała sobie trzy setbole. Pierwsze dwa udało się Poznaniance obronić, ale przy trzecim partia dobiegła końca rezultatem 7:6(5) dla Victorii.

Decydujący fragment meczu zainaugurowała 122. rakieta świata. Reprezentantka Andory wykorzystała fakt, że to ona mogła tym razem dyktować warunki poprzez pierwszeństwo przy serwisie. W czwartym gemie przełamała naszą tenisistkę. Potem zanotowała powrót ze stanu 0-30 i zrobiło się już 4:1 na korzyść Jimenez Kasintsevej. Sytuacja Linette stawała się coraz trudniejsza. Polka nie zamierzała się jednak poddawać i od stanu 2:5 rozpoczęła walkę o powrót.

Najpierw Magda utrzymała swoje podanie i przerzuciła presję zamykania spotkania na serwis przeciwniczki. Victoria nie doczekała się meczbola. To Poznanianka generowała sobie break pointy i po drugim udało się zniwelować stratę przełamania. W dziesiątym gemie 34-latka podawała, by wyrównać na 5:5. Rozdanie zainaugurowała jednak bardzo źle, od przegrania pierwszych dwóch akcji. Od stanu 0-30 Linette zgarniała jednak wszystkie punkty i finalnie doprowadziła do remisu. Przy wymianie na 30-30 turniejowej "8" dopisało szczęście, bowiem piłka po taśmie prześlizgnęła się na drugą stronę kortu.

Na zegarze wybiły ponad trzy godziny gry. Obie panie walczyły ze zmęczeniem, ale zdecydowanie bardziej było je widać po Magdzie, u której pojawiły się skurcze. Niestety, kluczowe dwa gemy trafiły na konto Jimenez Kasintsevej. Najpierw reprezentantka Andory nie straciła punktu przy swoim serwisie, a potem przełamała Polkę. Poznanianka walczyła do końca, miała nawet piłkę na 6:6. Ostatecznie Victoria triumfowała za trzecim meczbolem, wygrywając 5:7, 7:6(5), 7:5. Tym samym 20-latka sensacyjnie zameldowała się w ćwierćfinale WTA 500 w Meridzie i niemal na pewno zagwarantowała sobie debiut w TOP 100 rankingu. O awans do najlepszej "4" powalczy ze zwyciężczynią meczu Emma Navarro - Shuai Zhang.

