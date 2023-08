Aryna Sabalenka niejednokrotnie przyznawała, że jej celem jest przejęcie pozycji liderki światowego rankingu od Igi Świątek . Ta sztuka nie będzie jednak łatwa, bo wydaje się, że Polka z każdym kolejnym meczem na nawierzchni twardej będzie coraz lepsza, a Aryna daleka jest od swojej najwyższej dyspozycji. Pokazał to już pierwszy jej mecz w turnieju WTA 1000 w Montrealu .

W spotkaniu z Petrą Martić Białorusinka musiała się naprawdę sporo napocić, aby Chorwatkę odprawić do domu. Szczególnie wymagający był drugi set, który wiceliderka światowego rankingu wygrała dopiero w tie-breaku do pięciu, wracając ze stanu 0:3 . Na swój kolejny mecz 25-letnia tenisistka urodzona w Mińsku musiała poczekać dodatkowy dzień, bo czwartkowy plan gier z powodu opadów deszczu został rozbity.

Sabalenka była o krok od pożegnania z turniejem

Polscy kibice z pewnością z wielką uwagą śledzą poczynania Sabalenki i większości raczej czekają na jej potknięcia. Do takiego doszło już w pierwszym secie meczu z Samsonovą. Ten zakończył się dopiero w 13. gemie, a więc tie-breaku, który lepiej rozegrała 24-letnia Rosjanka. Samsonova w tej części meczu nie tyle była lepsza, co nie dała swojej rywalce większych szans i wygrała dodatkowego gema do dwóch, wychodząc na prowadzenie 1:0 w całym meczu.