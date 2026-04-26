Sensacja w Madrycie. Piąta rakieta świata wypada z gry. Kluczowe wieści dla Świątek

Zarówno Jessica Pegula, jak i Marta Kostiuk na Mutua Madrid Open mogły liczyć na rozstawienie. Amerykanka z "5", a Ukrainka z "26". Dzięki temu rozpoczęły turniej od drugiej rundy.

Na start pierwsza z nich pokonała Katie Boulter 6:4, 6:4, natomiast druga uporała się z Julią Putincewą 6:1, 6:3. Tym sposobem na trzecim etapie Pegula i Kostiuk walczyły o 1/8 finału "tysięcznika" w stolicy Hiszpanii.

Pegula wypada z WTA Madryt. Kostiuk z awansem

Każdy zagorzały fan tenisa wie, że reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów to bardzo solidna zawodniczka, potrafiąca napsuć krwi niejednej gwieździe. I udowodniła to właśnie w niedzielne popołudnie.

W pierwszym secie Amerykanka w meczu z Martą Kostiuk zdołała ugrać zaledwie jednego gema. To Ukrainka rozdawała karty. Zanotowała dwa przełamania i ani razu nie straciła swojego podania. Efektem był błyskawiczny wynik 6:1.

Po tak świetnej partii można się rozkojarzyć, niepotrzebnie rozluźnić. Tymczasem 23-latka po krótkiej przerwie grała jeszcze lepiej. Pegula również podniosła poziom, jednak to zwyczajnie nie był jej dzień. Nie prezentowała swojego skrupulatnego stylu gry. Szukała kończących piłek, a gdy to nie wychodziło, frustracja narastała.

Przez większość pojedynku to Kostiuk była lepszą, szybszą i efektywniejszej tenisistką. Posyłała świetne bekhendy po linii. W trzecim gemie drugiego seta znów wykorzystała break-pointa. Amerykanka miała swoje przebłyski, ale ze wściekłością na twarzy reagowała na każde błędy. A te czasami były proste, niewymuszone.

Koniec końców Ukrainka - mimo problemów pod koniec drugiej partii - zamknęła spotkanie wynikiem 6:1, 6:4 i wyrzuciła piątą rakietę świata z WTA 1000 Madryt. Oznacza to, że Jessica Pegula na pewno nie wyprzedzi Igi Świątek w najnowszej aktualizacji rankingu, co mogłoby się stać, jeśli 32-latka zgarnęłaby tytuł. Na ten moment w zestawieniu na żywo Polka jest trzecia (6948 pkt), a Amerykanka piąta (6136 pkt).

W 1/8 finału Martia Kostiuk zagra z Caty McNally.

