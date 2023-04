Sensacja w Madrycie. Groźna rywalka Igi Świątek wypada z turnieju

Na kolejnym etapie przyszło jej stanąć oko w oko z Mayar Sherif (59. WTA) . Egipcjanka w drodze do trzeciej rundy najpierw wyeliminowała Włoszkę Camilę Giorgi (40. WTA), która musiała się wycofać z powodu kontuzji przy stanie 1:1, a następnie Ukrainkę - Anhelinę Kalininę (34. WTA) 6:2, 7:6 (3).

Turniej WTA w Madrycie. Caroline Garcia odpada w trzeciej rundzie

Francuzka przystępowała do dzisiejszego starcia w roli zdecydowanej faworytki, jednak od samego początku miała z Sherif spore problemy. Co prawda już w drugim gemie pierwszego seta przełamała ona 26-latkę, ale ta momentalnie odpowiedziałą tym samym. Ostatecznie - mimo, że w pewnym momencie przewaga Egipcjanki wzrosła do wyniku 5:3 - o losach pierwszego seta musiał rozstrzygać tie break, przegrany przez piątą rakietę rankingu WTA.