Sensacja w Madrycie. Dzieliło je 118 miejsc w rankingu, a udało jej się wygrać

Do ogromnej niespodzianki doszło w I rundzie turnieju WTA Madrycie. Robin Montgomery, która w hiszpańskich zawodach startuje dzięki "dzikiej karcie" pokonała znacznie wyżej sklasyfikowaną w rankingu Elinę Awanesian. Amerykanka nie dość, że zwyciężyła, to zrobiła to jeszcze w znakomitym stylu. Spotkanie trwało ledwie nieco ponad godzinę, bo 19-latka pokonała o dwa lata starszą Rosjankę 6:2, 6:2.