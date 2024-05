Sensacja w Madrycie, Carlos Alcaraz zatrzymany w ćwierćfinale. Nici z "potrójnej korony"

Do rozgrywek w stolicy Hiszpanii Carlos Alcaraz przystępował jako absolutny faworyt do triumfu. 20-latek zwyciężał w dwóch ostatnich edycjach Madryt Open, a wielu kibiców i ekspertów przewidywało, że w tym sezonie sięgnie po "potrójną koronę" i znów obroni tytuł. Ponadto zależało mu na odbiciu sobie niepowodzenia z Miami, gdzie odpadł "już" na etapie ćwierćfinału, z późniejszym finalistą Grigorem Dimitrowem. Reklama

Udane wejście Carlosa Alcaraza w rozgrywki w stolicy Hiszpanii

Alcaraz rozpoczął od dwóch pewnych triumfów nad Aleksandrem Szwczenko i Thiago Seybothem Wilde. Dużo twardsze warunki postawił mu na etapie 1/8 finału Jan-Lennard Struff. Niemiec wygrał drugiego seta, a do wyłonienia zwycięzcy w trzecim, podobnie jak wcześniej potrzebny był tie-break. Po zaciętej walce górą z pojedynku wyszedł Alcaraz. Kosztowało go to jednak wiele sił.

W ćwierćfinale los zetknął go z Andrijem Rublowem, który ma za sobą fatalne miesiące. Rosjanin daleki jest od optymalnej formy, co najlepiej określają kompletnie nieudane starty w Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo, czy Barcelonie. W żadnym z tych turniejów 8. tenisista rankingu ATP nie dotarł dalej, aniżeli do 1/16.

Ostatni raz panowie mieli okazję mierzyć się w ubiegłym roku w Turynie. Na kortach we Włoszech dużo lepiej czuł się Alaraz - wygrał z Rosjaninem 7:5, 6:2. Środowe spotkanie w stolicy Hiszpanii miało skrajnie inny przebieg. Tenisiści pojawili się na korcie 16 godzin po tym, jak z Madrytem pożegnał się Rafael Nadal. Reklama

Pierwszy set nie zapowiadał dramatu Hiszpana. Niespodziewany przebieg starcia z Rublowem

Hiszpanowi udało się w piątym gemie przełamać rywala, dzięki czemu wyszedł na cenne prowadzenie 4:2. Nie oddał go już do końca seta, dzięki czemu postawił pierwszą stopę w półfinale. Tym razem Rublow się nie załamał, co więcej widać było po jego postawie sportową złość, którą przełożył na jakość zagrań na korcie.

Po zaciętej walce w drugim gemie i pięciu break pointach przełamał pierwszy raz Alcaraza, a gra Hiszpana wyraźnie się posypała. Rublow natomiast złapał wiatr w żagle i postarał się wykorzystać dobry moment. Po bezbłędnym w jego wykonaniu piątym gemie zrobiło się 4:1 i niemal jasne było, że ten mecz nie zamknie się w dwóch setach. 8. tenisista świata wygrał 6:3 i doprowadził do remisu.

Nici z obrony tytułu Madryt Open. Bolesna i niespodziewana porażka 3. tenisisty świata

W grę Alcaraza wraz z upływem czasu wkradało się coraz więcej błędów. 20-latek coraz rzadziej trafiał w pierwszym serwisie, co skutecznie ułatwiało returny Rublowowi. 20-latek przegrał własne podanie już na starcie, a po pięciu gemach wynik znów był dla niego mocno niekorzystny - 4:1 dla Rublowa. Rosjanin sumiennie wygrywał kolejne piłki, rzadko się mylił i z łatwością triumfował 6:2, eliminując tym samym faworyta z rozgrywek. Reklama

Porażka na tak wczesnym etapie może w niedalekiej przyszłości przynieść bolesne konsekwencje dla Carlosa Alcaraza w rankingu ATP. Hiszpan jest aktualnie trzeci ze sporą przewagą nad Daniiłem Miedwiediewem, jednak jeśli Rosjanin wygra z Jirim Lehecką i awansuje do półfinału, odrobi część strat do 20-latka. Rublow natomiast w półfinale rozgrywek zmierzy się ze zwycięzcą pary Taylor Fritz - Francisco Cerundolo.

Porażka dla Alcaraza ma wyjątkowo gorzki smak, ponieważ był już o krok od napisania historii. Raz, że mógł zostać pierwszym tenisistą w historii, który trzy raz z rzędu triumfował w turnieju Mutua Madryt Open. A dwa, że jego licznik kolejnych zwycięstw w stolicy Hiszpanii zatrzymał się na 14. Tyle samo w latach 2013-2015 zanotował Rafael Nadal. 20-latek miał szansę zostać pod tym względem samodzielnym rekordzistą.

Carlos Alcaraz