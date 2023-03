Finalista tegorocznego Australian Open zmagał się z bolącym prawym ramieniem, co w poprzednim tygodniu zmusiło go do wycofania się z zawodów w Acapulco. Grek walczył, ale brakowało mu płynności, precyzji i popełniał błędy w kluczowych momentach, co zakończyło się porażką z 87. w światowym rankingu Thompsonem po prawie dwuipółgodzinnej batalii.