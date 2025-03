Sensacja w Indian Wells, 332 miejsca różnicy. Powrót z 3:5 i wielki triumf po tie-breaku

Sezon 2024 był dla Yosuke Watanukiego w większości koszmarem. Japończyk stracił ponad pół roku z powodu kontuzji kolana, nie było go na korcie od połowy lutego do początku września. Tenisista, który 18 miesięcy temu znajdował się już na 72. miejscu w rankingu ATP , aktualnie plasuje się w połowie czwartej setki. Wiemy już jednak, że znacząco poprawi swoje notowanie w zestawieniu, które przypadnie na 17 marca. To efekt kapitalnego występu podczas ATP Masters 1000 w Indian Wells.

26-latek skorzystał ze swojego zamrożonego rankingu , by móc zagrać w eliminacjach. Pokonał w nich rozstawionego z "1" Mattię Bellucciego oraz Rudy'ego Quana. Później z powodzeniem radził sobie w głównych zmaganiach. Wyeliminował Aleksandra Bublika, a potem awansował do trzeciej rundy po kreczu Tomasa Machaca przy stanie 6:4, 2:4 z perspektywy Czecha. Watanuki wykorzystał swoją szansę w stu procentach. Dzisiaj pokonał 17. rakietę świata - Francesa Tiafoe.

Yosuke Watanuki zagra o ćwierćfinał ATP Masters 1000 w Indian Wells. Niesamowita historia

Amerykanin nieźle rozpoczął pojedynek, w trzecim gemie miał dwa break pointy na 2:1. Ostatecznie Yosuke wyszedł jednak z opresji i powrócił na czoło w premierowej odsłonie. Szóste rozdanie przyniosło nam trzy z rzędu okazje dla Japończyka na 4:2. Tym razem to Tiafoe skutecznie oddalił zagrożenie. Ale tylko do czasu. Przy stanie 5:4 dla Watanukiego, Frances dał się przełamać, mimo prowadzenia 30-0 . Przegrał cztery akcje z rzędu i w taki oto sposób set zakończył się zwycięstwem 349. tenisisty świata - 6:4.

To nie był jednak koniec emocji. Po chwili Tiafoe wywalczył kolejne przełamanie i przy stanie 6:5 miał drugą szansę na zamykanie partii. Stracił jednak podanie do zera i ostatecznie doszło do tie-breaka. Panowie szli równo. Przy wyniku 6-5 pojawił się drugi setbol dla Francesa. Od tego momentu zawodnik rozstawiony z "16" nie wygrał już jednak ani jednego punktu. Ostatnie trzy akcje należały do niżej notowanego tenisisty. Watanuki wygrał mecz 6:4, 7:6(6) i zameldował się w 1/8 finału w Indian Wells.