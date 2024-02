Był to pierwszy mecz Sabalenki od blisko miesiąca, gdy triumfowała w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne, gdzie obroniła tytuł wywalczony w 2023 roku.

W pierwszym secie Białorusinka najpierw straciła podanie, w trzecim gemie, by natychmiast odrobić stratę. Z kolei w ósmym to ona odebrała serwis Vekić, jednak nie potrafiła zamknąć partii przy własnym .

12. gem zaczął się fatalnie dla Chorwatki, która przegrywała już 0:40, ale potrafiła obronić trzy piłki setowe i do jego rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim zawodniczka z Mińska prowadziła 5-2, rywalka się jednak dzielnie broniła i Sabelenka wygrała partię dopiero za szóstą piłką setową.

Druga partia zaczęła się po myśli Białorusinki. Prowadziła bowiem 2:0 z przełamaniem i miała szansę na kolejne. Przy stanie 30:40 wywiązała się wymiana, podczas której Vekić tylko się broniła, by w końcu zagrać piłkę, którą Sabalenka puściła, myśląc że ta wyjdzie na aut, a trafiła w sam koniec kortu. Po nim wygrana się uśmiechała natomiast przegrana nie mogła uwierzyć w to, co się stało.