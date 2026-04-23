Sensacja w ćwiartce Świątek w Madrycie. Półfinalistka ze Stuttgartu już za burtą

W ćwiartce z Igą Świątek najwyżej rozstawionymi zawodniczkami są: Mirra Andriejewa i Elina Switolina. To one, gdyby nie doszło do żadnych niespodzianek, miały zmierzyć się ze sobą na etapie czwartej rundy, a lepsza z nich - później skonfrontować się z najlepszą polską zawodniczką. I nie można tu wcale powiedzieć, że Iga byłaby faworytką.

Z Ukrainką przegrała w Indian Wells, z Rosjanką - w Stuttgarcie. Switolina ma kapitalny sezon, wskoczyła do najlepszej dziesiątki rankingu - wygrała tytuł w Auckland, była w półfinale Australian Open, Indian Wells i Stuttgartu, w finale Dubaju. Uzyskała realne szanse, by przed French Open wywalczyć miejsce w czołowej ósemce.

Miała na to dwie szanse - najpierw turniej w Madrycie, później w Rzymie. I mały margines błędu, bo w Hiszpanii rok temu była w półfinale, we Włoszech - w ćwierćfinale. A dziś los dał jej zawodniczkę notowaną o ponad 50 miejsc niżej w rankingu, zarazem jednak dla niej niewygodną.

Mowa o Annie Bondar - Węgierce, którą polscy kibice kojarzą pewnie z niedawną rywalizacją w Charleston najpierw przeciwko Magdalenie Fręch w singlu, a później - już wspólnie - w deblu. Dotarły do finału.

A choć ze Switoliną 28-letnia zawodniczka z Węgier miała ujemny bilans - zwycięstwo i dwie porażki - to jednak dała się jej we znaki. Rok temu przegrała bardzo wyrównany mecz w Paryżu (6:7, 5:7), ale później odegrała się w US Open (6:2, 6:4).

I to też Ukrainka musiała mieć w pamięci.

Mutua Madrid Open. Pierwsza sensacja z udziałem zawodniczki rozstawionej. Siódma rakieta świata już poza turniejem

Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby w piątym gemie Switolina wygrała choć jedną z pięciu piłek, które dałyby jej przełamanie. A wtedy Bondar grała w życiowym stylu, dwukrotnie trafiała w zewnętrzną część linii, stawiała wszystko na jedną kartę. Utrzymała podanie, prowadziła 3:2, później 4:3.

I doszło do ósmego gema, kluczowego. Ukrainka do tej pory nie przegrała ani jednego punktu po swoim pierwszym podaniu, choć też rzadko nim trafiała. A tu najpierw pojawił się podwójny błąd, druga piłka poleciała o dobre 40 cm za daleko. Później, po returnie Węgierki, uderzyła w taśmę. I takim samym zagraniem sprawiła, że zrobiło się 3:5. Za moment Bondar, po 39 minutach, zamknęła seta (6:3). Grała fenomenalnie, Switolina zaś - dobrze. Ale teraz to dobrze, dziewięć winnerów i siedem błędów - nie wystarczyło. Bondar miała tu bilans 13-5.

Zawodniczka z Węgier grała jak natchniona, już w trzecim gemie drugiego seta przełamała Ukrainkę, ta była coraz bardziej zestresowana. Pozostało jeszcze potwierdzić to przełamanie w swoim gemie, jak w pierwszym secie.

I wszystko wskazywało, że tak się właśnie stanie. Było już 40-0 dla zawodniczki z Węgier, gdy Switolina wrzuciłą wyższy bieg. Jakby chciała powiedzieć: teraz albo nigdy. Grała agresywnie, ale co ważniejsze - trafiała. Wygrała cztery akcje, miała szansę na wyrównanie stanu w gemach - i wtedy uderzyła za mocno, nie była to trudna piłka. A Bondar za moment, szczęśliwie, znów wyczyściła boczną linię. I to ona za moment prowadziła 3:1.

Switolina gładko wygrała kolejnego gema, ale później znów doszło do rzeczy niepokojącej. Przy Ukraince pojawiła się fizjoterapeutka, ta porada za moment zmieniła się w oficjalną przerwę medyczną. Na szczęście tenisistka z Kijowa wróciła do gry, ale wciąż sytuacja dla niej była daleka od optymalnej.

Przegrywała już 2:4, po podwójnym błędzie serwisowym Bondar dostała szansę na kolejnego breaka. Węgierka grała znakomicie, nie czekała na kozioł, uderzała potężnie drajwami. Tego gema jednak przegrała, ale wciąż wszystko miała w swoich rękach.

I tak się stało, wygrała 6:3, 6:4. W tym drugim secie miała aż 14 winnerów i tylko cztery własne błędy. Niewiarygodna statystyka. Po raz pierwszy w karierze ograła rywalkę z TOP 10.

W trzeciej rundzie Węgierka zmierzy się albo z Xinyu Wang, albo z Laurą Samson.

Jesper De Jong - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport